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США запретили оказывать IT-услуги и продавать некоторое ПО любому лицу в России

Министерство финансов США объявило, что в рамках расширения санкций правительство страны запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и информационных технологий любому лицу на территории России. Эта мера реализована в консультации с Госдепартаментом США.

Источник изображенеия: StartupStockPhotos / Pixabay

Источник изображенеия: StartupStockPhotos / Pixabay

В рамках новых ограничений США запрещают предоставление любому лицу в РФ услуг IT-консультирования и проектирования, услуг IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения для управления предприятием, а также программного обеспечения для проектирования и производства. Упомянутые ограничительные меры вступят в силу 12 сентября 2024 года.

В соответствии с американским законодательством, правила экспортного администрирования (EAR) регулируют экспорт и реэкспорт многих коммерческих товаров, ПО и технологий, а также товаров «двойного назначения», которые могут быть использованы в военных целях. Товары, к которым применяются экспортные правила, классифицированы в списке управления коммерческой торговлей (CCL), причём каждый элемент списка имеет уникальный номер. Услуги, к которым не применимы правила экспортного администрирования, помечены в списке идентификатором EAR99. Новые ограничительные меры предполагают введение нормы для ограничения экспорта услуг класса EAR99, поскольку для этого нужно будет получить лицензию Бюро промышленности и безопасности (BIS) США.

В пресс-релизе Минфина сказано, что новые запреты не будут распространяться на определённые операции, связанные с телекоммуникациями и интернетом, а также на гуманитарные операции. Отмечается, что сохранением этих разрешений Управление по контролю над иностранными активами стремится смягчить воздействие на российское общество, а также защитить всеобщий доступ к технологиям в сфере IT.

«Мы повышаем риск [попадания под вторичные санкции] для финансовых учреждений, работающих с российской военной экономикой, устраняем пути для уклонения от санкционных ограничений, а также снижаем способность России получать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию, программному обеспечению и ИТ-услугам», — заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение,
Теги: санкции, сша, россия
санкции, сша, россия
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