Сегодня 13 июня 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приключение «Заперт в своём глупом тельце»: первый т...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Заперт в своём глупом тельце»: первый тизер-трейлер и подробности Goodnight Universe от соавторов Before Your Eyes

Издательство Skybound Games и студия Nice Dream, основанная соавторами Before Your Eyes, представили дебютный тизер-трейлер своего сюжетного приключения с научно-фантастическим уклоном Goodnight Universe.

Источник изображений: Skybound Games

Источник изображений: Skybound Games

Игрокам достанется роль полугодовалого Айзека, у которого развиваются экстрасенсорные способности, из-за чего на малыша открывает охоту тайная технологическая корпорация.

Тизер-трейлер Goodnight Universe длится меньше минуты и демонстрирует мир глазами Айзека — его озвучивает Льюис Пуллман (Lewis Pullman), известный по ролям в фильме «Топ Ган: Мэверик» и сериале «Уроки химии».

«Я знал, что намного умнее любого нормального младенца, но заперт в своём глупом тельце без возможности рассказать, что у меня внутри. А потом я моргнул — и оказался на свободе», — говорит Айзек в тизере.

Портал Game Informer поделился дополнительными деталями Goodnight Universe:

  • Айзек скрывает свои способности от родственников, потому что для его мамы важно, чтобы ребёнок был нормальным;
  • юный герой будет наблюдать за проблемами домочадцев и тайно помогать им, читая их мысли, передвигая объекты с помощью телекинеза и так далее;
  • моргая, Айзек может переключать каналы на телевизоре;
  • в игре будет больше механик и более выраженные головоломки, чем в Before Your Eyes;
  • Goodnight Universe будет не такой тяжёлой (в эмоциональном плане), как Before Your Eyes;
  • продолжительность игры составит от двух до четырёх часов;
  • обещают сюжетные развилки в решающие моменты и несколько вариаций концовки.

Как и в случае с Before Your Eyes, в Goodnight Universe лучше играть с веб-камерой — она будет отслеживать движения лица пользователя. Впрочем, в новом проекте это, скорее, опция, чем нарративный рычаг. Обещают и традиционное управление.

Релиз Goodnight Universe ожидается в 2025 году, а с премьерой дебютного тизера у игры появилась страница в Steam. Авторы вдохновляются «Акирой», «Сказанием о принцессе Кагуя» и Killer7 от создателя No More Heroes.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Издатель Syberia анонсировал первую игру про легендарного вора-джентльмена Арсена Люпена — трейлер и детали Arsene Lupin: Once a Thief
Авторы Norco выпустят «микроприключение» Silenus про андроида на населённом ИИ заводе — в Steam вышло необычное демо
Нелинейное приключение Lost Records: Bloom & Rage от создателей Life is Strange разделят на два эпизода — опубликован новый трейлер
«Умоляю, скажите, что здесь будет редактор персонажа»: трейлер перезапуска Fable получил смешанные отзывы из-за главной героини
Встреча с Контролёром, бар «100 рентген» и архианомалии: вышел новый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
CD Projekt Red объяснила, почему Cyberpunk 2077 так и не получила «Новую игру +»
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение,
Теги: goodnight universe, nice dream, skybound games, приключение
goodnight universe, nice dream, skybound games, приключение
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
SpaceX достраивает фабрику Starfactory, которая будет выпускать по одному Starship каждый день 57
Flow придумала, как ускорить центральные процессоры в 100 раз без переписывания всего софта 32
Doom: The Dark Ages официально анонсирована — со щитом-бензопилой, управляемым механическим драконом и без мультиплеера 28
«BioWare официально мертва»: первый полноценный трейлер Dragon Age: The Veilguard сильно разочаровал игроков 26

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Arm потребовала уничтожить все ноутбуки на чипах Qualcomm Snapdragon X
Уже третий квартал подряд половина японского оборудования для производства чипов уходит в Китай
Обанкротилась компания, выпустившая первый в мире складной смартфон с гибким экраном
Все три крупнейших производителя консолей отключили интеграцию с X — Nintendo стала последней
Учёные MIT разработали суперконденсатор из обычного бетона и сажи — запасать энергию можно будет прямо в фундаменте дома
Sony PlayStation 5 наконец получит полноценную поддержку Discord 28 мин.
Представлен ИИ-генератор чрезвычайно реалистичных видео Luma Dream Machine — попробовать можно бесплатно 2 ч.
Система MaxPatrol VM дополнилась средствами поиска уязвимостей в Docker-контейнерах и анализа защищённости веб-приложений 3 ч.
OS Day 2024: архитектура операционных систем и вопрос безопасности ПО 3 ч.
«Сидел с широко открытым от изумления ртом»: игроков заворожили 10 минут геймплея за ведьму в Path of Exile 2 4 ч.
США запретили поставку ПО для ИТ-сектора РФ без лицензии Минторга США 5 ч.
Новые американские IT-санкции не повлияют на обычных россиян 5 ч.
Сперва PvP: создатель Terraria готов вернуть деньги за игру любому «без лишних вопросов», но при одном условии 5 ч.
Meta вновь обвинили в незаконном сборе данных пользователей для обучения ИИ — теперь в Норвегии 6 ч.
Steam обвинили в завышении цен для 14 миллионов британских геймеров — у Valve хотят отсудить $840 млн 6 ч.
Samsung представила свои самые доступные смарт-часы Galaxy Watch FE 2 мин.
Глобальная выручка от продаж памяти DRAM выросла в I квартале на 5,1 %, вопреки сезонности 59 мин.
Выручка основных контрактных производителей чипов показала сезонный спад, но некоторые не поддались тренду 2 ч.
Вышел неубиваемый смартфон 8849 Unihertz TANK 2 Pro с гигантской батареей, проектором и камерой ночного видения 2 ч.
Honda представила компактный электромобиль N-VAN e: за $15 550 2 ч.
Oppo представила сверхпрочный смартфон F27 Pro+, который выглядит как обычный смартфон 2 ч.
Дальше лучше как-нибудь сами: дата-центрам в ЮАР предложили заняться самостоятельной добычей энергии для своих нужд 3 ч.
Hisense представила лазерные телевизоры Starlight S1 Pro со складными экранами диагональю до 100 дюймов 3 ч.
Россияне стали потреблять ещё больше интернет-трафика и меньше звонить по телефону в 2023 году 3 ч.
В России появятся полигоны для тестирования оборудования для производства чипов 3 ч.