«Заперт в своём глупом тельце»: первый тизер-трейлер и подробности Goodnight Universe от соавторов Before Your Eyes

Издательство Skybound Games и студия Nice Dream, основанная соавторами Before Your Eyes, представили дебютный тизер-трейлер своего сюжетного приключения с научно-фантастическим уклоном Goodnight Universe.

Игрокам достанется роль полугодовалого Айзека, у которого развиваются экстрасенсорные способности, из-за чего на малыша открывает охоту тайная технологическая корпорация.

Тизер-трейлер Goodnight Universe длится меньше минуты и демонстрирует мир глазами Айзека — его озвучивает Льюис Пуллман (Lewis Pullman), известный по ролям в фильме «Топ Ган: Мэверик» и сериале «Уроки химии».

«Я знал, что намного умнее любого нормального младенца, но заперт в своём глупом тельце без возможности рассказать, что у меня внутри. А потом я моргнул — и оказался на свободе», — говорит Айзек в тизере.

Портал Game Informer поделился дополнительными деталями Goodnight Universe:

Айзек скрывает свои способности от родственников, потому что для его мамы важно, чтобы ребёнок был нормальным;

юный герой будет наблюдать за проблемами домочадцев и тайно помогать им, читая их мысли, передвигая объекты с помощью телекинеза и так далее;

моргая, Айзек может переключать каналы на телевизоре;

в игре будет больше механик и более выраженные головоломки, чем в Before Your Eyes;

Goodnight Universe будет не такой тяжёлой (в эмоциональном плане), как Before Your Eyes;

продолжительность игры составит от двух до четырёх часов;

обещают сюжетные развилки в решающие моменты и несколько вариаций концовки.

Как и в случае с Before Your Eyes, в Goodnight Universe лучше играть с веб-камерой — она будет отслеживать движения лица пользователя. Впрочем, в новом проекте это, скорее, опция, чем нарративный рычаг. Обещают и традиционное управление.

Релиз Goodnight Universe ожидается в 2025 году, а с премьерой дебютного тизера у игры появилась страница в Steam. Авторы вдохновляются «Акирой», «Сказанием о принцессе Кагуя» и Killer7 от создателя No More Heroes.