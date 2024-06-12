ASRock выпустила видеокарту Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming с удвоенным объёмом памяти

Видеокарта Radeon RX 6500 XT начального уровня на базе графического процессора Navi 24 с архитектурой RDNA 2 была выпущена в январе 2022 года и уже на тот момент являлась далеко не на самым очевидным выбором для игр. Несмотря на это, производители по-прежнему выпускают эту модель даже сейчас. Компания ASRock, например, недавно выпустила версию Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming.

ASRock Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming выделяется на фоне оригинальной RX 6500 XT с 4 Гбайт памяти наличием вдвое большего объёма видеопамяти. В основе Radeon RX 6500 XT лежит графический процессор AMD Navi 24 на архитектуре RDNA 2, выпускающийся по 6-нм техпроцессу TSMC. Чип имеет 16 исполнительных блоков с 1024 потоковыми процессорами и 16 блоков аппаратного ускорения трассировки лучей. Графический процессор видеокарты поддерживает 64-битную шину памяти. Сама память GDDR6 работает со скоростью 18 Гбит/с на контакт, и в итоге подсистема памяти обладает пропускной способностью в 144 Гбайт/с.

У карты с 4 Гбайт памяти игровая частота GPU составляет 2610 МГц, а максимальная — 2815 МГц. У версии от ASRock с 8 Гбайт памяти игровая частота процессора увеличена до 2685 МГц, а максимальная — до 2825 МГц.

Следует отметить, что это не первая Radeon RX 6500 XT с 8 Гбайт памяти. Компания Sapphire ещё в прошлом году выпустила такую же версию в своём фирменном исполнении Pulse. Также в продаже есть вариант от компании PELADN.

ASRock не называла рекомендованную стоимость Radeon RX 6500 XT 8GB Phantom Gaming, однако карта появилась в продаже в Японии по цене 32 800 иен (около $210).