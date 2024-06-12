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ASRock выпустила видеокарту Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming с удвоенным объёмом памяти

Видеокарта Radeon RX 6500 XT начального уровня на базе графического процессора Navi 24 с архитектурой RDNA 2 была выпущена в январе 2022 года и уже на тот момент являлась далеко не на самым очевидным выбором для игр. Несмотря на это, производители по-прежнему выпускают эту модель даже сейчас. Компания ASRock, например, недавно выпустила версию Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming.

Источник изображений: ASRock

Источник изображений: ASRock

ASRock Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming выделяется на фоне оригинальной RX 6500 XT с 4 Гбайт памяти наличием вдвое большего объёма видеопамяти. В основе Radeon RX 6500 XT лежит графический процессор AMD Navi 24 на архитектуре RDNA 2, выпускающийся по 6-нм техпроцессу TSMC. Чип имеет 16 исполнительных блоков с 1024 потоковыми процессорами и 16 блоков аппаратного ускорения трассировки лучей. Графический процессор видеокарты поддерживает 64-битную шину памяти. Сама память GDDR6 работает со скоростью 18 Гбит/с на контакт, и в итоге подсистема памяти обладает пропускной способностью в 144 Гбайт/с.

У карты с 4 Гбайт памяти игровая частота GPU составляет 2610 МГц, а максимальная — 2815 МГц. У версии от ASRock с 8 Гбайт памяти игровая частота процессора увеличена до 2685 МГц, а максимальная — до 2825 МГц.

Следует отметить, что это не первая Radeon RX 6500 XT с 8 Гбайт памяти. Компания Sapphire ещё в прошлом году выпустила такую же версию в своём фирменном исполнении Pulse. Также в продаже есть вариант от компании PELADN.

ASRock не называла рекомендованную стоимость Radeon RX 6500 XT 8GB Phantom Gaming, однако карта появилась в продаже в Японии по цене 32 800 иен (около $210).

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: asrock, radeon rx 6500 xt, видеокарта, rdna 2, navi 24
asrock, radeon rx 6500 xt, видеокарта, rdna 2, navi 24
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