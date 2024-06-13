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Сегодня в Fortnite ворвётся Metallica — новый режим, музыкальное шоу и не только

Разработчики условно-бесплатной королевской битвы Fortnite из студии Epic Games анонсировали новую музыкальную коллаборацию — на этот раз с легендарной американской метал-группой Metallica.

Источник изображений: Epic Games

Источник изображений: Epic Games

Metallica ворвётся в Fortnite сегодня, 13 июня, с патчем 30.10. В магазине появятся «Повелители кукол» (будут доступны до 16 августа), джем-треки Metallica и автомобильный комплект Metallica Jäger 619 (до 26 июня).

Также 13 июня в Fortnite Festival (аналог Guitar Hero) стартует четвёртый сезон с фестивальным пропуском Metallica (платная версия обойдётся в 1800 В-баксов), а также PvP-режимом «Музыкальная битва» на 16 игроков.

В королевской битве появится гитара Ride the Lightning (можно найти на земле и в сундуках), которая позволит прокатиться на молнии, а посередине матча в небе будет возникать остров с добычей Metallica и сценой мирового турне M72.

За выполнение заданий Metallica в королевской битве (до 2 июля) можно будет получить эмоцию и экран загрузки, а 18 июня в игре пройдёт турнир, в котором позволят выиграть эмоцию «Колокол».

Кроме того, аркадная гонка Rocket Racing пополнится вулканической трассой «Роковой заезд» с песней Fuel от Metallica в качестве саундтрека, а также тематической цепочкой заданий (будут доступны до 16 августа).

Наконец, в Fortnite пройдёт интерактивный концерт Metallica: Fuel. Fire. Fury от Magnopus. Музыканты сыграют шесть хитов. Шоу можно будет увидеть шесть раз на протяжении трёх дней (время московское):

  • 22 июня — в 21:00;
  • 23 июня — в 00:00, 06:00, 17:00 и 21:00;
  • 24 июня — в 00:00.

Metallica в Fortnite
Повелители кукол
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Автомобильный кузов Jäger 619 с декалью Puppetmaster и колёсами Lightning Ride
Облики участников Metallica из фестивального пропуска
Lego-вариации обликов участников Metallica
Тизер «Музыкальной битвы»
Фестивальный пропуск Metallica
Гитара Ride the Lightning
Летающий остров со сценой M72
Тематические элементы украшения автомобиля для Rocket Racing
Тизер Metallica: Fuel. Fire. Fury
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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Анонс, Моды, патчи, дополнения,
Теги: fortnite, epic games, королевская битва
fortnite, epic games, королевская битва
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