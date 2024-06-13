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Google интегрирует в ChromeOS ещё больше технологий Android — это ускорит внедрение ИИ

Компания Google объявила о планах по интеграции значительной части технологического стека Android в операционную систему ChromeOS. Это необходимо для более быстрого внедрения инноваций, связанных с искусственным интеллектом, а также предоставлением пользователям больше новых функций.

Источник изображения: Copilot

Источник изображения: Copilot

Отмечается, что внедрение технологий Android в ChromeOS позволит Google ускорить темпы инноваций в области искусственного интеллекта, упростить инженерные работы и улучшить взаимодействие между различными устройствами, такими как смартфоны и аксессуары, с ноутбуками Chromebook. При этом компания заверяет, что будет сохранена высокая безопасность, единый пользовательский интерфейс и широкие возможности управления, которые так ценят пользователи ChromeOS, предприятия и учебные заведения.

Процесс интеграции уже начался, но потребуется некоторое время, прежде чем эти улучшения станут доступными для конечных пользователей. Google обещает обеспечить плавный переход на обновлённый интерфейс и подчёркивает, что внедрение новых технологий не повлияет на регулярные обновления программного обеспечения ChromeOS, которые будут выпускаться в рабочем порядке.

За 13 лет существования ChromeOS компания Google смогла предоставить безопасную, быструю и многофункциональную операционную систему для миллионов пользователей по всему миру. А недавние объявления о новых функциях на базе Google AI и Gemini открывают новые возможности для предоставления мощных инструментов искусственного интеллекта большему количеству людей для помощи в повседневных задачах.

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Рубрики: Новости Software, Операционные системы,
Теги: google, android, chromeos, ии, ии-бот, ии-помощник
google, android, chromeos, ии, ии-бот, ии-помощник
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