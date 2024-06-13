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Япония приняла закон, обязывающий Apple разрешить сторонние магазины приложений на iPhone

Парламент Японии в среду принял новый антимонопольный закон, который существенно ограничит возможности крупных технологических компаний, таких как Apple и Google, на рынке мобильных приложений. Закон обяжет компании разрешить сторонним разработчикам продавать и распространять свои программные продукты через альтернативные магазины приложений на платформах iOS и Android.

Источник изображения: Firmbee / pixabay.com

Источник изображения: Firmbee / pixabay.com

Кроме того, закон запретит технологическим гигантам ограничивать разработчиков в выборе платёжных платформ для своих приложений. Это означает, что разработчики смогут использовать любые платёжные системы по своему выбору, а не только платформы Apple и Google, передаёт издание 9to5mac.com.

Новый закон также запрещает компаниям отдавать приоритет своим собственным сервисам в результатах поиска, что должно обеспечить равные условия для всех участников рынка. За нарушение закона компаниям грозят серьёзные штрафы — до 20 % от внутреннего дохода сервиса, нарушившего права. Если компания продолжит заниматься антиконкурентной практикой, штраф увеличится до 30 %.

Напомним, ранее в этом году Apple уже объявила о подобных изменениях для пользователей iOS в Европейском Союзе после принятия аналогичного антимонопольного законодательства — Закона о цифровых рынках (DMA). Теперь и японские пользователи iPhone и Android смогут загружать приложения через альтернативные площадки или напрямую с сайтов разработчиков, хотя в этом процессе всё ещё будет множество правил и ограничений со стороны Apple и Google.

Закон вступит в силу в конце 2025 года, что даст Apple и Google время для внесения необходимых изменений в свои мобильные операционные системы и магазины приложений. Закон необходим для ограничения монополизации техногигантов и обеспечения честной конкуренции на рынке мобильных приложений, что в итоге должно привести к появлению больших возможностей для разработчиков и более широкого выбора для пользователей.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, ПО для мобильных устройств,
Теги: apple, google, япония, закон о цифровых рынках
apple, google, япония, закон о цифровых рынках
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