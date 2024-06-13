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Steam обвинили в завышении цен для 14 миллионов британских геймеров — у Valve хотят отсудить $840 млн

Цифровой магазин Steam нередко помогает пользователям сэкономить на покупке ПК-игр, однако в подавшей против Valve в Великобритании иск на £656 млн ($843 млн) юридической фирме Milberg London считают иначе.

Источник изображения: Valve

Источник изображений: Valve

Активистка Вики Шотболт (Vicki Shotbolt), выступающая инициатором и куратором дела, обвиняет Valve в использовании своего доминирующего положения на рынке и завышении цен на игры Steam для 14 миллионов британских геймеров.

По мнению Шотболт, Valve вынуждает издателей устанавливать паритет цен, что запрещает им продавать свои игры на конкурирующих платформах по сниженной стоимости и позволяет Steam взимать «непомерную» комиссию (до 30 %).

Всё это привело к тому, что британские геймеры вынуждены покупать игры и дополнительный контент в Steam (его ведь тоже нужно приобретать на той же площадке) по завышенным ценам.

«Непомерной» комиссию Steam для разработчиков считают и в Epic Games, чей магазин забирает лишь 12 %

«Непомерной» комиссию Steam для разработчиков считают и в Epic Games, чей магазин забирает лишь 12 %

Иск против Valve был классифицирован как коллективный, то есть один человек (в данном случае Шотболт) представляет группу людей (в данном случае примерно 14 млн пользователей Steam в Великобритании).

Прежде чем дело дойдёт до суда, иск сначала должен быть одобрен Апелляционным трибуналом по вопросам конкуренции (CAT) Великобритании, так что рассмотрение вопроса ещё не гарантировано.

В то же время аналогичный иск Milberg London, поданный в 2022 году против Sony насчёт завышения цен в PlayStation Store, прошлой осенью был по решению CAT одобрен к рассмотрению в суде.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК,
Теги: steam, valve, судебные разбирательства
steam, valve, судебные разбирательства
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