Apple ничего не платит OpenAI за интеграцию ChatGPT в iOS 18

В минувший понедельник Apple сообщила о партнёрском проекте с OpenAI, предполагающем интеграцию ChatGPT в iOS 18. Две компании не раскрыли условий соглашения, но, по неофициальной информации, Apple не платит OpenAI ничего.

Партнёрство Apple и OpenAI «не предполагает существенного дохода ни для одной из сторон — по крайней мере, на начальном этапе», узнал аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman). В Apple считают, что эффект, который интеграция с iOS 18 даёт OpenAI «равнозначен или более ценен», чем денежные средства. «Соглашение включает интеграцию ChatGPT, цифрового помощника, который отвечает простыми словами на информационные запросы, в Apple Siri и новые инструменты написания текста. Apple не платит OpenAI в рамках партнёрства, утверждают люди, попросившие остаться анонимными, поскольку условия сделки конфиденциальны. Вместо этого Apple считает, что продвижение бренда и технологий OpenAI на сотнях миллионов её устройств имеет такую же или бо́льшую ценность, уверены эти люди», — пишет аналитик.

В будущем Apple намеревается заключать с разработчиками систем искусственного интеллекта соглашения о разделении доходов. В результате производитель iPhone получит «долю от ИИ-партнёров, монетизирующих результаты на платформах Apple». Интеграция ChatGPT с iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia будет бесплатной для пользователей, у которых она окажется востребованной. Подписчики ChatGPT Plus смогут войти в свои учётные записи, чтобы разблокировать дополнительные функции. Сейчас приложение ChatGPT для iOS предусматривает возможность оформления подписки, за которые Apple получает комиссию от 15 % до 30 %.