Новые американские IT-санкции не повлияют на обычных россиян

Накануне стало известно, что Минфин США расширил санкции против российских компаний — теперь американским фирмам запрещено оказывать российским заказчикам некоторые IT-услуги. Речь идёт об облачных сервисах, ПО для проектирования, о решениях для управления предприятием и проведении консультаций в области IT. Ограничения вступят в силу 12 сентября 2024 года.

При этом американские власти продолжают утверждать, что поддерживают свободное распространение информации по всему миру, а новые санкции «не направлены на подрыв гражданского общества». Опрошенные «Ведомостями» российские аналитики в основном разделяют эту позицию, утверждая, что отечественного потребителя новые ограничения не затронут. При наличии новых санкций управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов ввело две генеральные лицензии, которые позволяют продолжить сотрудничество с российскими юридическими лицами по ряду направлений в области информационных технологий.

Первая лицензия оставляет за американскими компаниями право на экспорт и реэкспорт, а также поставку и продажу услуг, которые связаны «с обменом сообщениями через интернет, таких как обмен мгновенными сообщениями, чат и электронная почта, социальные сети, обмен фотографиями и фильмами, просмотр веб-страниц, ведение блогов, платформы социальных сетей, платформы для совместной работы, видеоконференции, электронные игры, электронные обучающие платформы, автоматический перевод, веб-карты, сервисы аутентификации пользователей, веб-хостинг и услуги по регистрации доменных имён», напомнили в МГУ им. М. В. Ломоносова. Второй документ допускает обновление ПО для медицинского оборудования и устройств.

Это значит, что повседневная жизнь россиян будет затронута лишь в незначительной степени — они смогут, как и раньше, производить все привычные действия: осуществлять веб-сёрфинг, регистрироваться на зарубежных сайтах, пользоваться с электронной почтой на иностранных доменах, образовательными платформами и службами веб-конференций. На работу пользовательских устройств под Android и iOS новые санкции тоже не посягают.

А вот у российских компаний, которые пользовались зарубежным ПО, могут возникнуть сложности. К примеру, новые санкции могут повлиять на выполнение уже заключённых договоров, если зарубежные контрагенты окажутся связанными санкционными запретами — в этом случае возврат средств будет зависеть о того, кто сделал заказ: конечный пользователь или посредник. Во втором случае ответственность может лечь на посредника: практика в российских судах сложилась таким образом, что ссылки на санкции как форс-мажорное обстоятельство принимаются крайне редко.

Российские аналоги зарубежного ПО активно развиваются, хотя полноценной замены некоторым продуктам нет до сих пор, да и миграция оказывается крайне непростой задачей. Так, «1С» начала переносить бизнес-процессы SAP на свою платформу ещё летом 2022 года. Не всегда есть возможность заменить ПО для проектирования — CAD или САПР, крупнейшими мировыми поставщиками являются американская Autodesk и французская Dassault Systеmes. Полноценные российские аналоги этих решений, как ожидается, появятся к 2030 году.