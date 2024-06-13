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Представлен ИИ-генератор чрезвычайно реалистичных видео Luma Dream Machine — попробовать можно бесплатно

Компания Luma Labs представила модель искусственного интеллекта Dream Machine, предназначенную для создания видео и доступную массовому пользователю. Систему отличает высокий реализм — создаваемые ей видео совсем не похожи на творчество ИИ.

Источник изображений: x.com/LumaLabsAI

Источник изображений: x.com/LumaLabsAI

Разработчик анонсировал свой проект в соцсети X, опубликовав несколько примеров созданных ИИ видео. «Представляем Dream Machine — видеомодель нового поколения для создания высококачественных реалистичных роликов по текстовым запросам и изображениям с помощью ИИ», — говорится в описании. Проект стал пользоваться высоким спросом, поэтому в ближайшее время опробовать систему в деле будет непросто — запросы большинства пользователей ставятся в очередь, и некоторые бросают забаву, так и не дождавшись результатов. Возможно, когда шумиха вокруг нового проекта поутихнет, работать с системой будет проще.

Попробовать создать видео по текстовому описанию или по статическому изображению может любой желающий, достаточно лишь зарегистрировать учётную запись. После этого в Dream Machine можно создать 30 видео в месяц — есть и платные варианты до 2000 видео в месяц за $499, но большинству, вероятно, хватит бесплатной версии сервиса. ИИ-модель действительно отличают реалистичные видео, причём реалистично смотрятся не только объекты на роликах, но и движения камеры — как будто съёмку ведёт профессиональный оператор.

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Рубрики: Новости Software, Видеоредакторы, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: luma, генератор, видео, ии
luma, генератор, видео, ии
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