Qualcomm раскрыла детали о графике Adreno X1 в чипах Snapdragon X и сравнила её с Intel Xe

Менее чем за неделю до старта продаж Windows-ноутбуков на базе новых Arm-процессоров серии Snapdragon X, разработавших их компания Qualcomm поделилась деталями об архитектуре данных процессоров, в том числе и об их встроенной графике Adreno X1.

В названии Adreno X1 цифра «1» указывает на принадлежность к первому поколению компьютерной графики Qualcomm. Таким образом, последующие поколения графики получат названия Adreno X2, Adreno X3 и т.д. В самой максимальной конфигурации, X1-85, цифра «8» указывает на уровень GPU, а «5» — артикул.

Графический процессор Adreno X1 содержит до шести ядер, объединяющих до 1536 шейдерных ALU для операций FP32, способных обрабатывать до 96 текселей за цикл. В пике производительность GPU составляет 4,6 Тфлопс, он может обрабатывать до 72 ГТ/с (гигатекселей в секунду).

Графический процессор Adreno X1 поддерживает все современные API включая DirectX 12.1 с Shader Model 6.7, DirectX 11, Vulkan 1.3 и OpenCL 3.0.

В своей презентации Qualcomm приводит примеры игровой производительности для старшей версии GPU — X1-85 — в составе своего референсного ноутбука. Компания сравнивает результаты с показателями встроенной графики Intel Xe в чипе Core Ultra 7 155H с восемью графическими ядрами, который использовался в ноутбуке Acer Swift Go 14. В четырёх из девяти игровых тестов при разрешении 1080p ускоритель Qualcomm оказывается быстрее.

На другом слайде компания утверждает, что GPU X1-85 обеспечивает до 67 % более высокую производительность по сравнению с конкурирующими решениями при одинаковом уровне энергопотребления, а пиковой производительности конкурента ускоритель Qualcomm достигает при энергопотреблении на 62 % ниже.

Qualcomm также представила Adreno Control Panel — фирменное приложение для настройки графики, игровых оптимизаций, а также обновлений драйверов. Компания обещает ежемесячно выпускать для него свежие обновления. По функциональности и задачам это приложение похоже на то, что предлагают другие производители видеокарт.

Официальные продажи ноутбуков с процессорами Qualcomm Snapdragon X начнутся с 18 июня. Однако некоторые производители уже предлагают оформить предзаказы на эти новинки.