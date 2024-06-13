Realtek выпустит SSD-контроллер PCIe 5.0 со скоростью до 14 000 Мбайт/с

Даже среди тех, кто пристально следит за индустрией ПК, лишь немногие знают, что в дополнение к многочисленными мультимедиа и сетевым чипам компания Realtek также выпускает контроллеры для SSD. Всё потому, что в её портфолио имеются только контроллеры начального уровня RTS5766DL и RTS5772DL. Однако на выставке Computex 2024 компания представила новые планы по сегменте SSD, включающие высокопроизводительный контроллер RTS5783 с поддержкой PCIe 5.0.

Выпуск передового контроллера RTS5782 позволит Realtek подняться сразу на несколько ступенек вверх в сегменте поставщиков компонентов для SSD. Новый контроллер поддерживает восемь каналов флеш-памяти NAND со скоростью до 3600 МТ/с, имеет поддержку 4K LDPC ECC, а также кеш-памяти LPDDR4X. Чип рассчитан на применение в составе высокопроизводительных SSD, которые смогут предложить скорость последовательного чтения до 14 000 Мбайт/с и скорость последовательной записи до 12 000 Мбайт/с, а также производительность в случайных операциях чтения/записи 4K-блоков до 2,5 млн IOPS.

Ожидается, что RTS5782 появится на рынке где-то в 2026–2027 годах. До этого момента Realtek планирует выпустить пару других контроллеров. Один будет стандарта PCIe 4.0, другой — PCIe 5.0. Оба будут предназначаться для использования в составе твердотельных накопителей начального уровня.

Сейчас компания занимается разработкой контроллера RTS5776DL с поддержкой интерфейса PCIe Gen4 x4. Он будет поддерживать четыре канала флеш-памяти NAND со скоростью до 3600 МТ/с и предложит скоростью последовательного чтения и записи до 7400 Мбайт/с. Его производительность в операциях случайного чтения и записи будет составлять до 1,2 млн IOPS. Инженерные образцы данного контроллера ожидаются в четвёртом квартале этого года.

Контроллер Realtek RTS5781DL с поддержкой интерфейса PCIe Gen5 x4 предложит поддержку четырёх каналов флеш-памяти 3D NAND со скоростью 3600 МТ/с и наличие движка 4K LPDC. Для него прогнозируется скорость последовательного чтения до 10 000 Мбайт/с и производительность в случайных операциях чтения и записи до 1,4 млн IOPS. Компания планирует приступить к выпуску инженерных образцов данного контроллера в первом квартале 2025 года.