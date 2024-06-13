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DeepCool попала под санкции США за продажу устройств в Россию

В среду Минфин США объявил о введении вторичных санкций в отношении 16 технологических компаний из Китая. В список попала компания Beijing Deepcool Industries, производитель компьютерных корпусов, воздушных и жидкостных систем охлаждения, а также блоков питания. Китайский производитель компьютерного оборудования попал под вторичные санкции за сотрудничество с российский дистрибутором, который уже находился под санкциями США.

Источник изображения: Tom's Hardware

Источник изображения: Tom's Hardware

По данным Госдепартамента США, компания DeepCool поставила находящимся в санкционном списке российским компаниям «Новый Ай Ти Проект» (3Logic Group) и «Таском» товары, «подпадающие под определение товаров двойного назначения», согласно «Общему списку высокоприоритетных товаров» (CHPL). В данном списке значатся «Компоненты для автоматических машин обработки данных, за исключением блоков обработки, блоков ввода или вывода и блоков хранения» — под это определение вполне подпадают кулеры и блоки питания.

Недавно DeepCool принимала участие в выставке Computex 2024, где показывала новые продукты, включая свежие модели воздушных и жидкостных систем охлаждения, вентиляторов, компьютерных корпусов и блоков питания. Добавление компании в американские санкционные списки означает, что производитель не сможет продавать эти продукты в США.

Как пишет портал Tom’s Hardware, это также может означать, что американскому филиалу DeepCool придётся немедленно прекратить все торговые и большинство других операций в стране. А это, в свою очередь, может повлиять на способность компании предоставлять послепродажную поддержку своим клиентам. Санкции также означают, что американский филиал DeepCool не может вести какие-либо дела со своим главным офисом в Китае. По закону резиденты США также больше не могут вести бизнес с компанией.

В настоящее время продукты DeepCool по-прежнему продаются у ведущих американских ретейлеров Amazon, MicroCenter и Newegg, пишет Tom's Hardware. Вопрос в том, как долго это продлится. Согласно американскому законодательству, «все операции, совершаемые гражданами США или транзитом на территории Соединенных Штатов и затрагивающие какое-либо имущество или имущественные интересы определенных или иным образом заблокированных лиц, запрещены, если это не разрешено общей или специальной лицензией OFAC».

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT,
Теги: санкции, китай, сша, deepcool
санкции, китай, сша, deepcool
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