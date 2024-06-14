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Маск останется в Tesla — акционеры поддержали выплату ему гонорара в $56 млрд, но этим всё не кончится

На ежегодном собрании акционеров Tesla в Техасе, состоялось финальное голосование по предложению выплатить пакет вознаграждений генеральному директору компании Илону Маску (Elon Musk) на сумму $56 млрд, назначенный ему в 2018 году. Однако даже положительный исход голосования не гарантирует окончательного решения вопроса, так как последнее слово останется за судом. Тем не менее, поддержка акционеров пойдёт на руку Маску.

Источник изображения: David Swanson/Reuters

Источник изображения: David Swanson/Reuters

Как сообщает CNBC, в январе суд штата Делавэр постановил отменить компенсационный пакет Маска, основанный на показателях эффективности. Судья Кэтлин Маккормик (Kathaleen McCormick) пришла к выводу, что члены совета директоров Tesla не были независимы от Маска, не провели должных переговоров и не предоставили акционерам полную информацию перед голосованием по плану вознаграждений в 2018 году.

Крупные институциональные инвесторы, включая пенсионные фонды Калифорнии CalPERS и CalSTRS, а также суверенный фонд Норвегии и SOC Investment Group, выступили решительно против ратификации пакета вознаграждений. По их мнению, компенсация является чрезмерной по сравнению с компенсациями руководителей аналогичных компаний, существенно размывает доли акционеров и не связана с долгосрочной прибыльностью Tesla.

Тем не менее, в заявке от апреля Tesla указала, что несколько институциональных акционеров не согласны с решением суда и готовы поддержать восстановление пакета вознаграждений Маска. Сам Маск в посте на платформе X (ранее Twitter) заявил, что акционеры Tesla в настоящее время выступают за выплату ему гонорара с большим перевесом голосов. Однако Энн Липтон (Ann Lipton), адвокат по корпоративному праву и ценным бумагам, которая сейчас преподаёт в юридической школе Тулейнского университета, заявила, что акционеры не в состоянии отменить решение судьи.

Профессор Йельской школы права Сарат Санга (Sarath Sanga) отметил, что предложение ратифицировать план вознаграждений Маска является попыткой компании исправить то, что суд определил как «дефектный процесс» в соответствии со статьёй 204 делового права штата Делавэр. Даже с учётом того, что большинство акционеров проголосовала за ратификацию, это решение, вероятно, будет оспорено и потребует дополнительного судебного рассмотрения.

В то же время, тот факт, что большинство акционеров поддержали выплату вознаграждения обеспечивает Маску победу в области связей с общественностью, а также может помочь ему в попытках убедить суд встать на его сторону в этом деле. Выйдя на сцену после оглашения предварительных результатов, Маск сказал: «Прежде всего я хочу сказать: Обалдеть! Я люблю вас, ребята». Также это означает, что Маск пока что останется в Tesla — ранее сообщалось, что если акционеры проголосуют против выплаты ему гонорара, Маск может уйти с поста гендиректора компании, а это имело бы для неё серьёзные последствия.

Голосование проходит на фоне серьёзных проблем, с которыми сталкивается Tesla, включая снижение продаж из-за устаревшей линейки продуктов, усиление конкуренции, особенно в Китае, и ухудшение имиджа бренда, что, согласно недавнему опросу, частично связано с «выходками» и «политическими тирадами» Маска. Несмотря на это, акции Tesla выросли примерно на 2,9 % в четверг после заявлений Маска об одобрении акционерами его спорного пакета вознаграждений и резолюции о переносе регистрации компании в Техас.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика,
Теги: tesla, илон маск
tesla, илон маск
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