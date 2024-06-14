Маск останется в Tesla — акционеры поддержали выплату ему гонорара в $56 млрд, но этим всё не кончится

На ежегодном собрании акционеров Tesla в Техасе, состоялось финальное голосование по предложению выплатить пакет вознаграждений генеральному директору компании Илону Маску (Elon Musk) на сумму $56 млрд, назначенный ему в 2018 году. Однако даже положительный исход голосования не гарантирует окончательного решения вопроса, так как последнее слово останется за судом. Тем не менее, поддержка акционеров пойдёт на руку Маску.

Как сообщает CNBC, в январе суд штата Делавэр постановил отменить компенсационный пакет Маска, основанный на показателях эффективности. Судья Кэтлин Маккормик (Kathaleen McCormick) пришла к выводу, что члены совета директоров Tesla не были независимы от Маска, не провели должных переговоров и не предоставили акционерам полную информацию перед голосованием по плану вознаграждений в 2018 году.

Крупные институциональные инвесторы, включая пенсионные фонды Калифорнии CalPERS и CalSTRS, а также суверенный фонд Норвегии и SOC Investment Group, выступили решительно против ратификации пакета вознаграждений. По их мнению, компенсация является чрезмерной по сравнению с компенсациями руководителей аналогичных компаний, существенно размывает доли акционеров и не связана с долгосрочной прибыльностью Tesla.

Тем не менее, в заявке от апреля Tesla указала, что несколько институциональных акционеров не согласны с решением суда и готовы поддержать восстановление пакета вознаграждений Маска. Сам Маск в посте на платформе X (ранее Twitter) заявил, что акционеры Tesla в настоящее время выступают за выплату ему гонорара с большим перевесом голосов. Однако Энн Липтон (Ann Lipton), адвокат по корпоративному праву и ценным бумагам, которая сейчас преподаёт в юридической школе Тулейнского университета, заявила, что акционеры не в состоянии отменить решение судьи.

Профессор Йельской школы права Сарат Санга (Sarath Sanga) отметил, что предложение ратифицировать план вознаграждений Маска является попыткой компании исправить то, что суд определил как «дефектный процесс» в соответствии со статьёй 204 делового права штата Делавэр. Даже с учётом того, что большинство акционеров проголосовала за ратификацию, это решение, вероятно, будет оспорено и потребует дополнительного судебного рассмотрения.

В то же время, тот факт, что большинство акционеров поддержали выплату вознаграждения обеспечивает Маску победу в области связей с общественностью, а также может помочь ему в попытках убедить суд встать на его сторону в этом деле. Выйдя на сцену после оглашения предварительных результатов, Маск сказал: «Прежде всего я хочу сказать: Обалдеть! Я люблю вас, ребята». Также это означает, что Маск пока что останется в Tesla — ранее сообщалось, что если акционеры проголосуют против выплаты ему гонорара, Маск может уйти с поста гендиректора компании, а это имело бы для неё серьёзные последствия.

Голосование проходит на фоне серьёзных проблем, с которыми сталкивается Tesla, включая снижение продаж из-за устаревшей линейки продуктов, усиление конкуренции, особенно в Китае, и ухудшение имиджа бренда, что, согласно недавнему опросу, частично связано с «выходками» и «политическими тирадами» Маска. Несмотря на это, акции Tesla выросли примерно на 2,9 % в четверг после заявлений Маска об одобрении акционерами его спорного пакета вознаграждений и резолюции о переносе регистрации компании в Техас.