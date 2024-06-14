ИИ-функция AI Overview, призванная улучшить поисковик Google, продолжает оставаться предметом критики. Рекомендации AI Overview добавлять в пиццу клей, чтобы сыр не соскальзывал, или съедать по одному небольшому камню в день, заставили усомниться в способности ИИ отделять шутки и неправдоподобные истории от правды. В Google сообщили, что предприняли необходимые шаги для по предотвращения появления бессмысленных советов ИИ, но ошибки продолжают преследовать генеративный поиск.

Вместо цитирования шуточных комментариев пользователей Reddit или сатирических статей из The Onion, поисковые сводки Google, созданные ИИ, начали ссылаться на собственные ошибки. Разработчик игр и бывший сотрудник Google Колин Макмиллен (Colin McMillen) сообщил в соцсети Bluesky, что ИИ Google «уже поедает сам себя», прикрепив к посту скриншот ответа по поисковому запросу «Сколько клея наносить на пиццу?».

«По словам Кэти Нотопулос (Katie Notopoulos) из Business Insider, вам следует добавить ⅛ стакана или 2 столовые ложки белого нетоксичного клея в соус для пиццы, чтобы сыр не соскользнул, — говорится в резюме, сгенерированном Google. — Нотопулос говорит, что добавление клея в соус существенно не изменило его консистенцию, и полученный соус для пиццы имел оранжевый цвет, похожий на водочный соус».

Действительно, в Google Search Generative Experience (SGE) содержится ссылка на опубликованную в прошлом месяце статью, в которой корреспондент Business Insider Кэти Нотопулос рассказала о том, как добавила клей в соус для пиццы, чтобы подчеркнуть нелепость совета Google. При этом Нотопулос несколько раз отметила в своей статье, что читателям не следует добавлять клей в соус для пиццы, и тем более пытаться отведать это кулинарное произведение, предложенное Google на основе шуточного совета одного из пользователей платформы Reddit.

Можно возразить, что Макмиллен задал Google наводящий вопрос, вызвавший абсурдный ответ. Но в любом случае этот пример ставит под сомнение эффективность предпринятых Google мер по устранению рисков появления нелепых ответов AI Overview.

В прошлом месяце Лиз Рид (Liz Reid), вице-президент Google по поиску, заявила, что компанией были созданы «более эффективные механизмы обнаружения бессмысленных запросов, имеющих отношение к сатирическому и юмористическому контенту». Рид пояснила, что Google ограничила использование пользовательских данных в ответах, которые приводят к вводящим в заблуждение советам, особенно в отношении здоровья и актуальных новостей.

Однако, судя по всему, AI Overview так и не научился отфильтровывать бессмысленную информацию, полученную ИИ-моделью в процессе обучения. В феврале Google согласилась платить платформе Reddit $60 млн в год за предоставление доступа к её базе данных с постами и комментариями пользователей для использования в обучении своих моделей ИИ. Похоже, что Google начинает сожалеть об этой сделке.