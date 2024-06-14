«Вояджер-1» начал передавать на Землю данные со всех четырёх научных приборов

Месяц назад специалисты NASA восстановили работоспособность бортового оборудования древнего космического зонда «Вояджер-1» (Voyager-1). В мае зонд начал возвращать на Землю данные с двух научных приборов, а на днях приступил к передаче данных с двух других, которые оставались в режиме калибровки.

Электроника зонда начала «бредить» в ноябре 2023 года. Аппарат начал слать на Землю бессмысленные наборы нулей и единиц. К апрелю специалисты NASA обнаружили причину проблемы — она оказалась в отказе одной из микросхем памяти. Обновление прошивки помогло обойти неисправный блок памяти, и бортовое оборудование зонда вернулось к нормальной работе.

Зонд «Вояджер-1» и его близнец «Вояджер-2» — это единственные аппараты земной цивилизации, которые вышли за пределы солнечной гелиосферы и летят в межзвёздном пространстве. Приборы этих аппаратов собирают данные о волнах плазмы, частицах и магнитных полях в условиях, в которых нет влияния солнечного ветра и магнитных полей нашей звезды. Восстановление работы этих приборов на «Вояджере-1», который пролетел дальше «Вояджера-2», даёт возможность получать данные наивысшей научной ценности.

Команда миссии почти полностью вернула «Вояджер-1» к состоянию до сбоя. Осталось восстановить работу цифрового магнитофона, который собирает и сбрасывает определённые данные с датчика плазменных волн один раз в полгода. Все остальные данные с научных приборов зондов не хранятся на борту и сбрасываются сразу по их получении.

В конце этого года обоим зондам исполнится по 47 лет. Это самые старые аппараты NASA, остающиеся в активной работе. Зонд «Вояджер-1» пролетел 24 млрд км, а «Вояджер-2» — 20 млрд км. Запаса энергии на борту зондов должно хватить ещё на пару лет научной работы.