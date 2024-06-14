Сегодня 14 июня 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Tesla готовит к выпуску сразу три новых ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Tesla готовит к выпуску сразу три новых «особенных» электромобиля

Tesla работает над расширением модельного ряда, и в недалёком будущем её портфолио пополнится тремя новыми электромобилями. «У нас есть несколько новых продуктов, над которыми мы тайно работаем, я думаю, они будут особенными», — заявил гендиректор компании Илон Маск (Elon Musk) на ежегодном собрании акционеров.

Источник изображения: Tesla/YouTube

Источник изображения: Tesla/YouTube

«Поначалу люди могут подумать, что некоторые из них не будут потрясающими, но подождите, это так и есть», — сообщил Маск, не вдаваясь в подробности о новинках.

Tesla показала на собрании тизерное изображение, на котором демонстрируются три модели, скрытые под чехлами, наряду с выпускаемыми компанией моделями Tesla Model 3, Model Y, Model S, Model X, Cybertruck и Semi. Судя по силуэтам, две модели под чехлами относятся к категории легковых, в то время как третья представляет собой фургон, что является необычным для компании.

По всей видимости, одна из спрятанных под чехлом моделей — Tesla Robotaxi, запуск которой намечен на 8 августа, о чём сообщил Маск. Вторая — будущая «компактная» Model 2 с доступной ценой, которая, как и Robotaxi, по словам Маска, находится в разработке.

Что касается фургона, то о его разработке ещё в 2022 году Маск сообщил в своём аккаунте в Twitter. Согласно недавним сообщениям, Tesla вела переговоры с правительством Италии о производстве электрических грузовиков/фургонов. Вполне возможно, что речь шла о будущем фургоне Tesla, который, по слухам, получит название Robovan

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Маск останется в Tesla — акционеры поддержали выплату ему гонорара в $56 млрд, но этим всё не кончится
Tesla переведёт электромобили на новую платформу не ранее 2027 года, а роботакси не скоро начнут приносить деньги
Илон Маск призвал клиентов Tesla не ждать выхода обновлённой Model Y в этом году
В Европе разработали монорельсовые электрические вагончики-такси — они поедут по заброшенным ж/д путям в сельских районах
В Японии построят первое в мире транспортное судно, работающее на опилках
Маск может уйти из Tesla, если акционеры не одобрят выплату ему $56 млрд
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: tesla, электромобиль
tesla, электромобиль
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Flow придумала, как ускорить центральные процессоры в 100 раз без переписывания всего софта 37
Doom: The Dark Ages официально анонсирована — со щитом-бензопилой, управляемым механическим драконом и без мультиплеера 28
«BioWare официально мертва»: первый полноценный трейлер Dragon Age: The Veilguard сильно разочаровал игроков 26
Mozilla заблокировала россиянам доступ к расширениям для обхода блокировок 20

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Сидел с широко открытым от изумления ртом»: игроков заворожили 10 минут геймплея за ведьму в Path of Exile 2
В США создана атомная батарейка с впечатляющей эффективностью — разработчик заявляет о новой главе в автономном питании
Вращение ядра Земли замедлилось — это научный факт, заявили учёные
Хакеры помогли восстановить потерянный 10 лет назад доступ к биткоин-кошельку с $3 млн
Вышел неубиваемый смартфон 8849 Unihertz TANK 2 Pro с гигантской батареей, проектором и камерой ночного видения
Президент России запретил ИБ-сервисы и услуги из недружественных стран 20 мин.
В «Рувики» появятся ИИ-алгоритмы уже в этом году 31 мин.
«Самое хардкорное "Диско" со времён Disco»: сотрудники ZA/UM рассказали об отменённой игре во вселенной Disco Elysium, которая могла спасти студию 45 мин.
AWS выделит $230 млн на поддержку стартапов в области генеративного ИИ, но деньги они вряд ли увидят 2 ч.
Акции Adobe взлетели на 17 % на фоне успешного квартального отчёта 3 ч.
Глава FromSoftware: Bloodborne заслуживает выйти на ПК 3 ч.
Инсайдер уточнил, когда выйдут Fable и Gears of War: E-Day 4 ч.
YouTube может внедрить рекламу на уровне сервера — её блокировка станет невозможной 4 ч.
Ремастер зомби-слешера про чирлидершу с бензопилой перенесли — дата выхода и первый трейлер Lollipop Chainsaw RePOP 5 ч.
ИИ-поиск Google продолжает рекомендовать добавлять в пиццу клей, хотя компания отчиталась об исправлении 6 ч.
«Ростех» представил самый маленький компьютер на «Эльбрусе» — как два Raspberry Pi 3 мин.
AWS, но в космосе: Phantom Space и Assured Space Access создадут космическое облако Phantom Cloud 19 мин.
MSI представила корпус MAG PANO 100 PZ с панорамным обзором и поддержкой плат с тыльными разъёмами 55 мин.
Срок эксплуатации суперкомпьютеров растёт, несмотря на прекращение поддержки оборудования 56 мин.
Tesla устроит на свои заводы более 1000 роботов-гуманоидов Optimus в следующем году, пообещал Илон Маск 2 ч.
Western Digital создала самый ёмкий в мире кристалл 3D QLC NAND — на 2 Тбит 3 ч.
Беспилотные авто и роботы-доставщики «Яндекса» заработают под брендом «Автономный транспорт» 3 ч.
Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска за перенаправление кадров и ресурсов к конкуренту — ИИ-стартапу xAI 4 ч.
Tesla готовит к выпуску сразу три новых «особенных» электромобиля 4 ч.
Mercedes-Benz получила для тестов настоящие американские твердотельные аккумуляторы 6 ч.