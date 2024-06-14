Tesla готовит к выпуску сразу три новых «особенных» электромобиля

Tesla работает над расширением модельного ряда, и в недалёком будущем её портфолио пополнится тремя новыми электромобилями. «У нас есть несколько новых продуктов, над которыми мы тайно работаем, я думаю, они будут особенными», — заявил гендиректор компании Илон Маск (Elon Musk) на ежегодном собрании акционеров.

«Поначалу люди могут подумать, что некоторые из них не будут потрясающими, но подождите, это так и есть», — сообщил Маск, не вдаваясь в подробности о новинках.

Tesla показала на собрании тизерное изображение, на котором демонстрируются три модели, скрытые под чехлами, наряду с выпускаемыми компанией моделями Tesla Model 3, Model Y, Model S, Model X, Cybertruck и Semi. Судя по силуэтам, две модели под чехлами относятся к категории легковых, в то время как третья представляет собой фургон, что является необычным для компании.

По всей видимости, одна из спрятанных под чехлом моделей — Tesla Robotaxi, запуск которой намечен на 8 августа, о чём сообщил Маск. Вторая — будущая «компактная» Model 2 с доступной ценой, которая, как и Robotaxi, по словам Маска, находится в разработке.

Что касается фургона, то о его разработке ещё в 2022 году Маск сообщил в своём аккаунте в Twitter. Согласно недавним сообщениям, Tesla вела переговоры с правительством Италии о производстве электрических грузовиков/фургонов. Вполне возможно, что речь шла о будущем фургоне Tesla, который, по слухам, получит название Robovan