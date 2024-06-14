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Беспилотные авто и роботы-доставщики «Яндекса» заработают под брендом «Автономный транспорт»

«Яндекс» намеревается выделить проекты, связанные с роботами-доставщиками и беспилотными автомобилями, в самостоятельный бренд «Автономный транспорт», сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Источник изображения: «Яндекс»

Источник изображения: «Яндекс»

Направление будет заниматься не только созданием роботов и беспилотных автомобилей, но также разработкой ПО и компонентов. Сейчас эта работа проводится в Москве — компания создаёт всё необходимое собственными силами. В базе Роспатента также появилась заявка «Яндекса» на регистрацию товарного знака «Автономный транспорт».

Российский интернет-гигант занялся разработкой беспилотных автомобилей в 2017 году, а уже год спустя компания начала испытывать машины с автопилотом на улицах городов — они появились в Москве и Иннополисе (Татарстан). В прошлом году «Яндекс» приступил к испытаниям роботакси в одном из районов столицы.

В ноябре 2022 года стало известно, что группа компаний «Яндекс» намеревается разделить активы. В России продолжили работать проекты, связанные с автономными автомобилями, облачными технологиями и прочими направлениями. Международные части этих проектов выделены в самостоятельные предприятия, управлением которых занимается головная компания в Нидерландах. В сентябре 2023 года возобновила работу международная часть Yandex Self Driving Group — уже под новым брендом Avride.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, мир роботехники, российская наука и промышленность, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: яндекс, робот, автопилот
яндекс, робот, автопилот
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