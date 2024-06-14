Tesla устроит на свои заводы более 1000 роботов-гуманоидов Optimus в следующем году, пообещал Илон Маск

Поднявшийся вокруг гонорара Илону Маску (Elon Musk) информационный шум привёл к появлению интересных деталей относительно будущего компании Tesla и не только. В частности, Илон Маск пообещал, что в следующем году на предприятиях компании будут трудиться не менее 1000 человекоподобных роботов. Компания разработала и производит роботов Optimus. В будущем именно они станут основой благополучия Tesla и её акционеров.

Путёвку в жизнь роботы Tesla Optimus получат в цехах компании и после распространятся по планете. По оценкам Илона Маска, мировой рынок ежегодно будет требовать до 1 трлн человекоподобных роботов. Возглавляемая им компания сможет захватить не менее 10 % этого рынка и быстро станет самой дорогой в мире, причём с отрывом на порядок. Рыночная стоимость Tesla после этого взлетит до $30 трлн если не больше, как бы намекает акционерам Маск, а вы жалеете каких-то $56 млрд, что нетрудно вывести из этого посыла.

Производство каждого человекоподобного робота Optimus обходится компании в $10 тыс. Продавать эти машины будут по $20–25 тыс. В масштабах продаж 100 млрд роботов в год прибыль составит не менее $2 трлн. Первые два робота Optimus, как подтвердили в компании, уже проходят трудовую стажировку на заводе. Через пару лет, уверяют в Tesla, роботы Optimus станут полностью перепрограммируемыми, что позволит расширить круг их деятельности до бесконечности.

Остаётся надеяться, что обещание Маска вскоре насытить мир человекоподобными роботами будет ближе к реальности, чем те, в которых он рассказывал про колонизацию Марса и регулярные полёты Starhip. Кстати, как всё это может выглядеть в совокупности, отлично проиллюстрировано в свежей французской полноформатной мультипликационной ленте «Марс Экспресс». Там всё, как мы любим: человекоподобные роботы, искусственный интеллект, межпланетные полёты и даже экзопланеты.