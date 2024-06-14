Сегодня 14 июня 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Китайский зонд «Чанъэ-6» впервые в истор...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайский зонд «Чанъэ-6» впервые в истории обнаружил отрицательные ионы на обратной стороне Луны

Детектор ионов китайской автоматической межпланетной станции «Чанъэ-6» зафиксировал в южном кармане кратера Аполлон в бассейне Южный полюс—Эйткен на обратной стороны Луны прежде не обнаруженные отрицательно заряженные частицы. Их изучение позволит астрономам лучше исследовать химический состав лунного реголита. Прибор был предоставлен Европейским космическим агентством (ЕКА).

Источник изображений: CNSA/CLEP

Источник изображений: CNSA/CLEP

В то время как Земля защищена от солнечных бурь благодаря своему магнитному полю, Луна магнитного поля лишена. Газы в её исчезающе тонкой атмосфере, такие как гелий, аммиак, метан и углекислый газ, легко ионизируются солнечным светом. Эти заряженные частицы несут в себе информацию о химическом составе лунного реголита, из которого они возникли в результате различных процессов, происходящих на поверхности, включая удары небольших астероидов.

В 2012 году лунная миссия NASA ARTEMIS (не путать с современной лунной программой «Артемида») изучала ионизированные частицы, поднимающиеся на высоту до 20 000 километров над поверхностью Луны. Все они являлись положительными ионами, то есть содержали больше протонов, чем электронов. Отрицательные ионы недолговечны и не поднимаются далеко от поверхности, поэтому они никогда не фиксировались до прибытия «Чанъэ-6» на Луну.

«Это была первая деятельность ЕКА на поверхности Луны, первая в мире научная деятельность и первое лунное сотрудничество с Китаем, — сообщил технический директор ЕКА Нил Мелвилл (Neil Melville). — Количество и качество собранных данных превосходят наши самые смелые ожидания».

Учёным ещё предстоит оценить, сколько отрицательных ионов «плавает» вблизи поверхности Луны. Детектор ионов NILS (Negative Ions at the Lunar Surface), созданный Шведским институтом космической физики, начал работать примерно через пять часов после прилунения 1 июня. В общей сложности, невзирая на пониженное напряжение, сбои связи и перегрузки, детектор собрал три часа данных — в три раза больше, чем необходимо, чтобы эксперимент можно было считать успешным.

«Мы чередовали короткие периоды работы на полную мощность и длительные периоды охлаждения, потому что прибор нагревался, — пояснил Мелвилл. — Тот факт, что он оставался в пределах своих тепловых расчётных пределов и сумел восстановиться в чрезвычайно жарких условиях, является свидетельством качества работы, проделанной Шведским институтом космической физики».

Помимо успешного эксперимента NILS, миссии «Чанъэ-6» удалось собрать и поднять на орбиту около 2000 граммов лунного реголита. Эти первые в истории образцы с обратной стороны Луны могут дать новое представление о формировании и эволюции Луны и всей Солнечной системы. После завершения сбора образцов роботизированный спускаемый аппарат разместил на поверхности деревянную модель пятизвёздочного красного флага Китая.

Возвращаемая капсула должна вернуться на Землю 25 июня, её посадка ожидается в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Исторические снимки китайского модуля «Чанъэ-6» на обратной стороне Луны сделал робот с ИИ
Китайская АМС «Чанъэ-6» доставила на орбиту образцы грунта с обратной стороны Луны — в истории Земли такого ещё не бывало
Китайский зонд «Чанъэ-6» прилунился для первого в истории сбора грунта с обратной стороны Луны
Обанкротилась компания, выпустившая первый в мире складной смартфон с гибким экраном
Учёные MIT разработали суперконденсатор из обычного бетона и сажи — запасать энергию можно будет прямо в фундаменте дома
В США создана атомная батарейка с впечатляющей эффективностью — разработчик заявляет о новой главе в автономном питании
Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: чанъэ-6, луна, космос, китай
чанъэ-6, луна, космос, китай
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Flow придумала, как ускорить центральные процессоры в 100 раз без переписывания всего софта 38
В США создана атомная батарейка с впечатляющей эффективностью — разработчик заявляет о новой главе в автономном питании 22
Разрекламированная трассировка лучей наконец появилась в Atomic Heart и требует 12 Гбайт видеопамяти 21
Mozilla заблокировала россиянам доступ к расширениям для обхода блокировок 20

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Вояджер-1» начал передавать на Землю данные со всех четырёх научных приборов
«Сидел с широко открытым от изумления ртом»: игроков заворожили 10 минут геймплея за ведьму в Path of Exile 2
Хакеры помогли восстановить потерянный 10 лет назад доступ к биткоин-кошельку с $3 млн
DeepCool попала под санкции США за продажу устройств в Россию
Вращение ядра Земли замедлилось — это научный факт, заявили учёные
The Talos Principle 2 получила «грандиозное» дополнение Road to Elysium со счастливой концовкой и сложнейшими загадками 2 мин.
Ubisoft превращается в «Абстерго»: платформу Assassin’s Creed Infinity переименовали в «Анимус» 2 ч.
Apple станет первой компанией, которой ЕС предъявит обвинение по закону DMA — из-за монополии App Store 2 ч.
Статистика назвала самые желанные игры с летних презентаций — Doom: The Dark Ages на втором месте 3 ч.
Bandai Namco анонсировала первый за несколько месяцев патч для Elden Ring и раскрыла системные требования Shadow of the Erdtree 4 ч.
«Базальт СПО» представила открытую библиотеку libdomain для управления службами каталогов 5 ч.
Президента Microsoft допросили в Конгрессе США после «каскада ошибок» в системе безопасности 7 ч.
Brave интегрировала собственные результаты поиска в ИИ-чат-бот Leo 7 ч.
Путин запретил пользоваться услугами в сфере кибербезопасности из недружественных стран с 2025 года 7 ч.
Microsoft задержит выпуск ИИ-функции Recall, которая записывает все действия пользователя 8 ч.
Южнокорейские ИИ-стартапы Sapeon и Rebellions объединятся, чтобы вместе противостоять NVIDIA 10 мин.
Lian Li представила корпус O11 EVO RGB Automobili Lamborghini в стиле итальянских суперкаров 2 ч.
«Джеймс Уэбб» разглядел пару звёзд с газовыми шлейфами там, где учёные 50 лет видели лишь одну звезду 4 ч.
Марсоход Perseverance наткнулся на опасное поле валунов, но смог обогнуть его по руслу древней реки 5 ч.
Samsung Galaxy Z Fold6 показался на видео в форме макета — его сравнили с предшественником 5 ч.
Китайский зонд «Чанъэ-6» впервые в истории обнаружил отрицательные ионы на обратной стороне Луны 6 ч.
Учёные облачили ДНК в искусственный янтарь — получилось сверхплотное и долговечное хранилище данных 6 ч.
Спрос на ЦОД в Азиатско-Тихоокеанском регионе значительно превышает предложение 7 ч.
Суд взыскал с производителя электроники «Ангстрем» более €1 млрд в пользу «ВЭБ.РФ» 8 ч.
Глобальный рынок смартфонов столкнулся с перенасыщением 8 ч.