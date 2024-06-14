Китайский зонд «Чанъэ-6» впервые в истории обнаружил отрицательные ионы на обратной стороне Луны

Детектор ионов китайской автоматической межпланетной станции «Чанъэ-6» зафиксировал в южном кармане кратера Аполлон в бассейне Южный полюс—Эйткен на обратной стороны Луны прежде не обнаруженные отрицательно заряженные частицы. Их изучение позволит астрономам лучше исследовать химический состав лунного реголита. Прибор был предоставлен Европейским космическим агентством (ЕКА).

В то время как Земля защищена от солнечных бурь благодаря своему магнитному полю, Луна магнитного поля лишена. Газы в её исчезающе тонкой атмосфере, такие как гелий, аммиак, метан и углекислый газ, легко ионизируются солнечным светом. Эти заряженные частицы несут в себе информацию о химическом составе лунного реголита, из которого они возникли в результате различных процессов, происходящих на поверхности, включая удары небольших астероидов.

В 2012 году лунная миссия NASA ARTEMIS (не путать с современной лунной программой «Артемида») изучала ионизированные частицы, поднимающиеся на высоту до 20 000 километров над поверхностью Луны. Все они являлись положительными ионами, то есть содержали больше протонов, чем электронов. Отрицательные ионы недолговечны и не поднимаются далеко от поверхности, поэтому они никогда не фиксировались до прибытия «Чанъэ-6» на Луну.

«Это была первая деятельность ЕКА на поверхности Луны, первая в мире научная деятельность и первое лунное сотрудничество с Китаем, — сообщил технический директор ЕКА Нил Мелвилл (Neil Melville). — Количество и качество собранных данных превосходят наши самые смелые ожидания».

Учёным ещё предстоит оценить, сколько отрицательных ионов «плавает» вблизи поверхности Луны. Детектор ионов NILS (Negative Ions at the Lunar Surface), созданный Шведским институтом космической физики, начал работать примерно через пять часов после прилунения 1 июня. В общей сложности, невзирая на пониженное напряжение, сбои связи и перегрузки, детектор собрал три часа данных — в три раза больше, чем необходимо, чтобы эксперимент можно было считать успешным.

«Мы чередовали короткие периоды работы на полную мощность и длительные периоды охлаждения, потому что прибор нагревался, — пояснил Мелвилл. — Тот факт, что он оставался в пределах своих тепловых расчётных пределов и сумел восстановиться в чрезвычайно жарких условиях, является свидетельством качества работы, проделанной Шведским институтом космической физики».

Помимо успешного эксперимента NILS, миссии «Чанъэ-6» удалось собрать и поднять на орбиту около 2000 граммов лунного реголита. Эти первые в истории образцы с обратной стороны Луны могут дать новое представление о формировании и эволюции Луны и всей Солнечной системы. После завершения сбора образцов роботизированный спускаемый аппарат разместил на поверхности деревянную модель пятизвёздочного красного флага Китая.

Возвращаемая капсула должна вернуться на Землю 25 июня, её посадка ожидается в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.