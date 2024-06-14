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Марсоход Perseverance наткнулся на опасное поле валунов, но смог обогнуть его по руслу древней реки

Ровер Perseverance продолжает исследовать Марс — в последнее время марсоход продвигался вдоль берега древней реки, которая, как считается, некогда питала озеро в кратере Езеро. Но впоследствии марсоход наткнулся на поле опасных валунов, из-за которого управляющая им команда была вынуждена внести коррективы — он спустился в русло реки, сократив свой путь на несколько недель. Во время путешествия он обнаружил несколько интересных геологических образований.

Источник изображений: nasa.gov

Источник изображений: nasa.gov

До того, как вертолёт Ingenuity совершил свою последнюю посадку, он помогал прокладывать курс Perseverance с высоты. Без него передвижения замедлились — Марс находится слишком далеко, чтобы управлять Perseverance в режиме реального времени, поэтому операторы Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA могут вести его лишь на 30 м в день на основе поступающих от аппарата изображений. Остальное зависит от системы AutoNav, которая работала хорошо, пока местность не стала непредсказуемой.

Но после аппарат наткнулся на валуны, между которыми он смог бы лавировать, но это было бы медленно и слишком опасно, поэтому было принято решение спустить ровер в русло бывшей реки. «Движение с остановками грозило Perseverance отставанием от графика на несколько недель, поэтому команда продолжала поиск прохода в дюнах, где робот мог безопасно спуститься в русло древней реки. Попытка преодолеть дюны грозила марсоходу затором, как Spirit в 2010 году. Спуск они нашли несколько недель назад», — рассказали в JPL.

Гора Уошбёрн, в центре — белый камень Atoko Point

Гора Уошбёрн, в центре — белый камень Atoko Point

После того, как Perseverance спустился по склону, всё пошло гладко. За первый сол (марсианские сутки) он преодолел 200 м и достиг неожиданной научной цели — горы Уошбёрн (Mount Washburn). Этот пологий подъём находится посередине русла реки, и он покрыт необычными валунами. Один из них оказался значительно светлее других — при изучении было обнаружено присутствие пироксена и полевого шпата. Объект, которому присвоили название Atoko Point, предположительно возник в глубоком магматическом кармане, оставшемся со времён, когда Марс был более геологически активным. Изучив Atoko Point, Perseverance всего за шесть солов нашёл выход из русла реки.

До района Bright Angel марсоход добрался 9 июня — на несколько недель раньше, чем если бы пытался пройти среди валунов. В новом районе присутствуют выходы горных пород, которые могли обнажиться с речной эрозией или из-за заполнения канала осадками. Сейчас Perseverance ищет место для забора образца.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: perseverance, марс, марсоход
perseverance, марс, марсоход
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