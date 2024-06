Статистика назвала самые желанные игры с летних презентаций — Doom: The Dark Ages на втором месте

Портал GamesIndustry.biz со ссылкой на данные трекера IGN Playlist, который следит за игровой активностью пользователей, рассказал о самых желанных проектах геймеров по итогам прошедших недавно летних презентаций.

Рейтинг наиболее востребованных игр среди 43 тыс. пользователей сервиса IGN Playlist (доступен в браузере и мобильном приложении) составили на основе данных за период с 30 мая по 12 июня.

За обозначенный промежуток состоялись все крупные игровые презентации последних недель: State of Play (31 мая), Summer Game Fest (8 июня), Xbox Games Showcase (9 июня), PC Gaming Show (9 июня), Ubisoft Forward (10 июня).

Наиболее активно в свои списки желаемого пользователи на протяжении обозначенного периода добавляли Astro Bot — амбициозный платформер для PS5 (выйдет 6 сентября), приведший в восторг зрителей State of Play.

В то же время в топ-10 доминируют игры от Microsoft — Doom: The Dark Ages (второе место), Gears of War: E-Day (третье), Perfect Dark (четвёртое), Fable (восьмое) и Call of Duty: Black Ops 6 (девятое).

Стоит отметить, что в счёт шли добавления в списки желаемого только на протяжении упомянутого двухнедельного периода — это дало преимущество новым играм, а не анонсированным до летних презентаций.

Топ-25 самых желанных игр с летних презентаций по версии IGN Playlist выглядит следующим образом: