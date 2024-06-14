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The Talos Principle 2 получила «грандиозное» дополнение Road to Elysium со счастливой концовкой и сложнейшими загадками

Вслед за субботним анонсом на Devolver Direct 2024 для философской головоломки The Talos Principle 2 от студии Croteam (серия Serious Sam) вышло «грандиозное» платное дополнение Road to Elysium.

Источник изображения: Steam (ThropDead)

Источник изображения: Steam (ThropDead)

Road to Elysium позиционируется в качестве эпилога The Talos Principle 2, который позволит глубже погрузиться в мир игры, воссоединиться с любимыми персонажами и решить непростые загадки в серии интригующих историй.

В состав Road to Elysium входят три истории:

  • «Вознесение Орфея» (Orpheus Ascending) — в роли 1k игрокам предстоит собирать осколки личности Сарабхай в её разуме, оформленном под впечатлением от Древнего Египта;
  • «Остров благословения» (Isle of the Blessed) — пользователи в образе Якута отправятся на остров в Карибском море к гексаэдру (огромному кластеру загадок в таинственной башне);
  • «Во чреве Бездны» (Into the Abyss) — геймеры посетят беспокойный мир грёз, где смогут узнать, что произошло с Байроном, пока он был заточен в Мегаструктуре.

В Orpheus Ascending обещают счастливую концовку трагической истории The Talos Principle 2, в Isle of the Blessed — возможность отдохнуть и провести время с друзьями, а в Into the Abyss — вернуться к одному из самых драматичных моментов всей игры.

Загадки в Orpheus Ascending потребуют нестандартных решений, в Isle of the Blessed задачки средней сложности, а в Into the Abyss придётся поломать голову над на редкость хитроумными / сложнейшими головоломками.

Скриншоты Road to Elysium (источник изображений: Steam)
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Релиз Road to Elysium состоялся 14 июня на всех целевых платформах — PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. В российском Steam дополнение стоит 710 рублей, тогда как основная игра продаётся за 1100 рублей.

Критики Road to Elysium оценить пока не успели, а первые отзывы в Steam строго «положительные» (91 %). Негатив в пользовательских обзорах вызывают только проблемы технического характера.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Пазл, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: the talos principle 2, croteam, devolver digital, головоломка
the talos principle 2, croteam, devolver digital, головоломка
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