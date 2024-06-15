Intel опровергла сообщение о найденной причине сбоев в Core i9 — расследование продолжается

Сообщение немецкого ресурса Igor's Lab об обнаружении первопричины возникновения сбоев в работе процессоров Intel Core i9 13-го и 14-го поколений не соответствует действительности, заявил производитель редакции сайта Tom's Hardware.

«Вопреки недавним сообщениям СМИ, Intel не подтвердила первопричину [сбоев] и продолжает вместе со своими партнёрами расследовать сообщения пользователей о проблемах в стабильности работы разблокированных процессоров Intel Core 13-го и 14-го поколений (K/KF/KS) для настольных ПК. Упомянутый в сообщениях прессы патч микрокода исправляет ошибку eTVB, обнаруженную Intel при расследовании сообщений о сбоях. Хотя эта проблема потенциально способствует сбоям, основной причиной она не является», — заявили в Intel.

Ранее ресурс Igor's Lab сообщил, что получил в своё распоряжение защищённый подпиской о неразглашении внутренний документ компании, в котором говорится об основной причине неисправности флагманских чипов — это «неверное значение в алгоритме микрокода, связанном с функцией eTVB». Функция eTVB (enhanced Thermal Velocity Boost) позволяет при определённых условиях разгонять ядра процессора до значений выше максимальной турбочастоты — она включается лишь при наличии запаса по теплу и мощности. Данная технология является эксклюзивной для чипов Intel Raptor Lake и Raptor Lake Refresh, в том числе для моделей Core i9. Она востребована в играх и другом ПО, где важны высокие тактовые частоты.

Intel действительно обнаружила смещение минимального рабочего напряжения на компонентах Core i9 при повышении напряжения на ядрах. Эту проблему можно решить обновлением микрокода — компания призвала производителей материнских плат внедрить его в прошивки для своей продукции. Но основная причина нестабильной работы так и остаётся неизвестной. Её поиски продолжаются.