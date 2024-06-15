Intel нашли источник нестабильности у флагманских чипов Raptor Lake — производители материнских плат не виноваты

Intel обнаружила корень проблемы нестабильной работы её процессоров Raptor Lake. Компания, похоже, признаёт, что её источником являются не просто неправильные настройки материнских плат, за что Intel поспешила обвинить их производителей. Корень проблемы заключён в неправильных настройках алгоритма микрокода самих процессоров.

Intel ещё не делала новых заявлений относительно проблем в работе её процессоров Raptor Lake, однако как пишет портал Igor’s LAB, получивший в своё распоряжение копию внутреннего документа компании, последняя ссылается на неправильные значения в настройках алгоритма микрокода процессоров, отвечающего за работу функции eTVB (Enhanced Thermal Boost Velocity). Напомним, что проблемы со стабильностью в работе флагманских процессоров были обнаружены у чипов Raptor Lake-S (Core 13-го поколения) и Raptor Lake-S Refresh (Core 14-го поколения).

«Корень проблемы заключается в неправильном значении в алгоритме микрокода, связанного с работой eTVB. Последствия завышенной частоты и соответствующего ему завышенного напряжения в сочетании с высокой температурой могут снизить стабильность процессора. Причина установлена внутренними тестами. Подверженными платформами являются Raptor Lake-S, Raptor Lake Refresh-S (CPUID 0xB0671)», — говорится в документах Intel под грифом о неразглашении (NDA), полученных порталом Igor’s LAB.

Технология Thermal Velocity Boost поддерживается только чипами Core i9, поэтому проблема, связанная с неправильной работой микрокода, охватывает только эти чипы. Эта технология призвана повышать производительность процессора сверх возможностей стандартных технологий автоматического разгона (Turbo Boost) с учётом эффективности используемой системы охлаждения, а также показателя энергопотребления процессора. Судя по всему, этот алгоритм работает неправильно, что и вызывает проблемы со стабильностью у процессоров Core i9.

«Анализ проблем в работе процессоров [Core K] 13-го и 14-го поколений указывает на изменение в показателе минимального рабочего напряжения на затронутых чипах в результате совокупного воздействия завышенного напряжения на ядра. Анализ Intel показал, что подтвержденным фактором, способствующим этой проблеме, является повышенное входное напряжение на процессор из-за предыдущих настроек BIOS, которые позволяют процессору работать при турбо-частотах и ​​напряжениях, даже при высоких значениях температуры. Предыдущие поколения процессоров Intel K были менее чувствительны к настройкам такого типа из-за более низкого рабочего напряжения и частоты, установленных по умолчанию. Intel просит всех производителей материнских плат обновить BIOS до микрокода версии 0x125 или более новой к 19 июля 2024 года. Этот микрокод содержит исправления проблемы в работе функции eTVB, которая позволяет процессору работать с более высокой производительностью даже в условиях высоких значений его рабочих температур, превышающих пороговое значение, установленное eTVB», — сообщается в документе Intel.

Непонятно, почему Intel до сих пор не выступила с открытым заявлением по этому поводу. Однако с учётом утечки от Igor’s LAB, вероятно, компания сделает это в ближайшее время.