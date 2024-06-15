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Intel выпустила драйвер с поддержкой Destiny 2: The Final Shape и Elden Ring Shadow of the Erdtree

Компания Intel выпустила свежий пакет графического драйвера Arc Graphics 31.0.101.5590 WHQL. В него добавлена поддержка игровых дополнений Destiny 2: The Final Shape и Elden Ring Shadow of the Erdtree. Кроме того, новое программное обеспечение улучшает производительность графики Arc для некоторых игр на основе старых API DirectX 11 и DirectX 10.

Источник изображения: Bungie

Источник изображения: Bungie

По сравнению с предыдущим драйвером (31.0.101.5534) новый драйвер версии 101.5590 улучшает производительность видеокарт Intel Arc A-серии и встроенной графики процессоров Meteor Lake (Сore Ultra 100):

  • на 13 % в игре Chivalry 2 (DX11) при разрешении 1080p и эпических настройках качества;
  • до 16 % в игре Chivalry 2 (DX11) при разрешении 1080p и средних настройках качества;
  • до 10 % в Crysis (2007) (DX10) при разрешении 1080p и очень высоких настройках качества;
  • до 6 % в Crysis (2007) (DX10) при разрешении 1080p и экстремальных настройках качества.

Исправленные проблемы:

  • в No Rest for the Wicked (DX11) мог периодически возникать сбой приложения во время игрового процесса.

Список известных проблем:

  • возможны вылеты в игре No Man's Sky (VK) при сворачивании окна игры (Alt + Tab);
  • периодические вылеты в Enshrouded (VK);
  • в Doom Eternal (VK) могут возникать периодические мерцания и искажения в меню и во время игрового процесса;
  • PugetBench (расширенный пресет) может не завершаться на определённых тестах обработки в Adobe Premiere Pro;
  • в Topaz Video AI могут возникать ошибки при использовании некоторых моделей для улучшения видео;
  • могут наблюдаться вылеты в Uncharted: Legacy of Thieves Collection (DX12) при начале загрузки геймплея до полной компиляции шейдеров в главном меню;
  • вылеты в Procyon AI при проверке производительности в операциях Float32;
  • запуск игр с функцией Endurance Gaming может привести к тому, что VSync будет продолжать работать после отключения Endurance Gaming во время игры. Решением проблемы является перезапуск приложения;
  • периодические вылеты в Dragon Quest X Online (DX9) при использовании встроенной графики процессоров Core 12–14-го поколений.

Скачать свежий драйвер Arc Graphics 31.0.101.5590 WHQL можно с официального сайта Intel.

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Рубрики: Новости Software, Драйверы,
Теги: intel, драйвер, elden ring: shadow of the erdtree, destiny 2
intel, драйвер, elden ring: shadow of the erdtree, destiny 2
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