Intel выпустила драйвер с поддержкой Destiny 2: The Final Shape и Elden Ring Shadow of the Erdtree

Компания Intel выпустила свежий пакет графического драйвера Arc Graphics 31.0.101.5590 WHQL. В него добавлена поддержка игровых дополнений Destiny 2: The Final Shape и Elden Ring Shadow of the Erdtree. Кроме того, новое программное обеспечение улучшает производительность графики Arc для некоторых игр на основе старых API DirectX 11 и DirectX 10.

По сравнению с предыдущим драйвером (31.0.101.5534) новый драйвер версии 101.5590 улучшает производительность видеокарт Intel Arc A-серии и встроенной графики процессоров Meteor Lake (Сore Ultra 100):

на 13 % в игре Chivalry 2 (DX11) при разрешении 1080p и эпических настройках качества;

до 16 % в игре Chivalry 2 (DX11) при разрешении 1080p и средних настройках качества;

до 10 % в Crysis (2007) (DX10) при разрешении 1080p и очень высоких настройках качества;

до 6 % в Crysis (2007) (DX10) при разрешении 1080p и экстремальных настройках качества.

Исправленные проблемы:

в No Rest for the Wicked (DX11) мог периодически возникать сбой приложения во время игрового процесса.

Список известных проблем:

возможны вылеты в игре No Man's Sky (VK) при сворачивании окна игры (Alt + Tab);

периодические вылеты в Enshrouded (VK);

в Doom Eternal (VK) могут возникать периодические мерцания и искажения в меню и во время игрового процесса;

PugetBench (расширенный пресет) может не завершаться на определённых тестах обработки в Adobe Premiere Pro;

в Topaz Video AI могут возникать ошибки при использовании некоторых моделей для улучшения видео;

могут наблюдаться вылеты в Uncharted: Legacy of Thieves Collection (DX12) при начале загрузки геймплея до полной компиляции шейдеров в главном меню;

вылеты в Procyon AI при проверке производительности в операциях Float32;

запуск игр с функцией Endurance Gaming может привести к тому, что VSync будет продолжать работать после отключения Endurance Gaming во время игры. Решением проблемы является перезапуск приложения;

периодические вылеты в Dragon Quest X Online (DX9) при использовании встроенной графики процессоров Core 12–14-го поколений.

Скачать свежий драйвер Arc Graphics 31.0.101.5590 WHQL можно с официального сайта Intel.