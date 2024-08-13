Обзор видеокарты Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC: матч-реванш

Год назад в линейке видеокарт нового поколения от NVIDIA и AMD появились игровые ускорители начального уровня, которые предложили заметно лучшее соотношение цены и быстродействия, чем старшая модель Intel, которая и раньше не казалась выгодной покупкой — даже если закрыть глаза на по-прежнему несовершенные драйверы. Однако с тех пор Intel Arc A770 подешевела и теперь представлена не только референсными устройствами, но и несколькими версиями оригинального дизайна.

В список партнеров Intel по выпуску дискретных видеокарт вошла компания Acer, которая с недавних пор производит еще и собственные варианты ускорителей AMD. Predator BiFrost Intel Arc A770 OC покажет, как изменилось положение Arc A770 на графиках с результатами тестов после нескольких циклов обновления ПО и уже в других, более требовательных играх, а также рабочих приложениях.

Видеокарта Predator BiFrost Intel Arc A770 OC продается за сумму от 37 999 руб. и, таким образом, является самой доступной реализацией Arc A770 на российском рынке в период работы над обзором. Однако, несмотря на то что розничные цены Arc A770 снижались уже несколько раз, герой обзора по-прежнему дороже простейших реализаций GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600, которые доступны за 31 390 и 30 326 руб. соответственно, и ненамного дешевле GeForce RTX 4060 Ti (39 935 руб.).

Рабочие частоты видеокарты Acer не отклоняются от референсных спецификаций и составляют 2,1 и 2,4 ГГц (Base Clock и Boost Clock соответственно). Буквы OC в названии устройства указывают на режим «турбо», который активирует фирменная утилита Predator BiFrost, но он увеличивает максимальную частоту GPU на несущественные для производительности 50 МГц. Видеопамять GDDR6, в свою очередь, работает с пропускной способностью 17,5 Гбит/с, а ее объем составляет 16 Гбайт. 8-гигабайтная разновидность ускорителя в каталоге Acer отсутствует.

Производитель Intel Acer Модель Arc A770 (16 Гбайт) Arc A770 (16 Гбайт) Графический процессор Название DG2-512 (ACM-G10) DG2-512 (ACM-G10) Микроархитектура Alchemist Alchemist Техпроцесс TSMC N6 TSMC N6 Число транзисторов, млрд 21,7 21,7 Тактовая частота, МГц: Base Clock / Boost Clock 2 100/2 400 2 100/2 400 Шейдерные ALU FP32 4 096 4 096 Блоки наложения текстур (TMU) 256 256 Блоки операций растеризации (ROP) 128 128 Блоки XMX 512 512 RT-ядра 32 32 Оперативная память Разрядность шины, бит 256 256 Тип микросхем GDDR6 SGRAM GDDR6 SGRAM Тактовая частота, МГц (пропускная способность на контакт, Мбит/с) 2 188 (17 500) 2 188 (17 500) Объем, Мбайт 16 384 16 384 Объем кеша L2, Мбайт 16 16 Шина ввода/вывода PCI Express 4.0 x16 PCI Express 4.0 x16 Производительность Пиковая производительность FP32, GFLOPS (из расчета максимальной указанной частоты) 19 661 19 661 Производительность FP64/FP32 1/4 1/4 Производительность FP16/FP32 2/1 2/1 Пропускная способность оперативной памяти, Гбайт/с 560 560 Вывод изображения Интерфейсы вывода изображения DisplayPort 2.0, HDMI 2.0b (2.1) DisplayPort 2.0, HDMI 2.0b (2.1) TBP/TDP, Вт 225 225 Розничная цена (Россия), руб. — От 37 999 (dns-shop.ru)

Резерв мощности графического процессора зафиксирован на уровне 210 Вт, в то время как референсной версии Arc A770 хватает 190 Вт. Как бы то ни было, в данном случае речь идет лишь об энергопотреблении GPU, а значит, общая мощность видеокарты также превышает референсные 225 Вт.

Напомним, что поддержка функции Resizable BAR со стороны материнской платы не просто желательна, а строго необходима ускорителям Intel. В противном случае они испытывают катастрофическую потерю быстродействия. Как следствие, Arc A770 не подходит для апгрейда устаревших систем, которые обладают достаточно мощным центральным процессором, но не получили необходимого обновления BIOS.

Хотя даже референсный образец Intel Arc A770 обладает очень высоким для своей производительности энергопотреблением, Predator BiFrost Intel Arc A770 OC — столь же компактная видеокарта длиной 269 мм, которая занимает в компьютере два слота расширения.

Среди всех партнерских версий Arc A770, да и других современных видеокарт, продукт Acer выделяется асимметричной конфигурацией вентиляторов. Радиальный вентилятор с диаметром крыльчатки 70 мм гонит воздух наружу через отверстия в монтажной планке. Второй, аксиальный, вентилятор диаметром 90 мм смещен в сторону от печатной платы для того, чтобы воздух насквозь проходил через оребрение радиатора.

Оба вентилятора украшены RGB-светодиодами, цвет которых регулируется программным обеспечением Predator BiFrost. В силу закрытой конструкции системы охлаждения или каких-либо других причин даже при низкой нагрузке на GPU вентиляторы вращаются на низких оборотах, но это можно исправить, вручную отрегулировав кривую скорости.

В основе кулера Predator BiFrost Intel Arc A770 OC лежит радиатор с испарительной камерой, благодаря которой инженерам Acer и удалось собрать видеокарту в тесном двухслотовом корпусе.

Основание камеры прилегает к кристаллу GPU и (посредством металлических вставок) чипам видеопамяти. С обратной стороны к ней припаяны концы шести плоских термотрубок. Силовые каскады VRM охлаждаются теми же трубками через собственный теплосъемник, а конденсаторы и дроссели системы питания накрыты металлической рамой, которая обеспечивает жесткость всей конструкции.

Металлический бэкплейт также участвует в охлаждении PCB посредством термопрокладок. Заметим, что под бэкплейтом и во многих других местах на компоненты видеокарты нанесли не обычные эластичные прокладки, а жидкий состав, который чаще всего используют в лэптопах.

К Predator BiFrost Intel Arc A770 OC прилагаются руководство пользователя и флэшка с программным обеспечением. Подпорки или консоли для монтажа видеокарты в комплекте поставки нет, но при скромных размерах устройства она и не нужна.

По расположению компонентов на печатной плате Predator BiFrost Intel Arc A770 OC напоминает референсную видеокарту Limited Edition. Системой питания управляют редкие ШИМ-контроллеры Monolithic Power Systems MP2975 и MP2979. При этом активны все восемь фаз VRM графического процессора, в то время как на плате Arc A770 Limited Edition компоненты двух фаз отсутствуют. Микросхемы VRAM питаются двумя отдельными двухфазными регуляторами. Все перечисленные VRM укомплектованы транзисторными сборками MPS MP87992 с номинальным током 70А. Другим отличием платы Predator BiFrost от референсной PCB является пара восьмиконтактных разъемов питания вместо одного восьми- и одного шестиконтактного.

Контроллер дисплея в чипах Intel Alchemist не поддерживает интерфейс HDMI 2.1 нативно, но видеокарта Acer выводит такой сигнал из DisplayPort 2.0 с помощью чипа-преобразователя Synaptics.

Видеопамять набрана восемью чипами Samsung с маркировкой K4ZAF325BM-HC18, которая означает пропускную способность 18 Гбит/с на контакт шины, но, по решению Intel, ее ограничили до 17,5 Гбит/с.

⇡#Тестовый стенд, методика тестирования

Тестовый стенд CPU AMD Ryzen 9 7950X3D (PBO +150 МГц, CU -20) Материнская плата ASUS ROG Crosshair X670E Hero Оперативная память G.Skill Trident Z5 Neo RGB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR), 2 × 32 Гбайт (6200 МТ/с, CL30) ПЗУ Intel SSD 760p, 2048 Гбайт Блок питания Corsair AX1600i, 1600 Вт Система охлаждения CPU EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB Корпус Открытый стенд Операционная система Windows 11 Pro ПО для GPU AMD Все видеокарты AMD Software Adrenalin Edition 24.7.1 ПО для GPU Intel Все видеокарты Intel Graphics Driver 30.0.101.5762 ПО для GPU NVIDIA Все видеокарты NVIDIA GeForce Game Ready Driver 560.70

Игры без трассировки лучей Игра API Метод тестирования Настройки графики Alan Wake 2 DirectX 12 OCAT, локация Bright Falls Макс. качество графики Cyberpunk 2077 DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики; Screen Space Reflections Quality: Ultra F1 23 DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики; трасса Monaco Far Cry 6 DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики Hogwarts Legacy DirectX 12 OCAT, поездка на тележке в миссии Path to Hogwarts Макс. качество графики Metro Exodus DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики; Shading Rate: 100% Red Dead Redemption 2 Vulkan Встроенный бенчмарк Макс. качество графики Returnal DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики Total War: WARHAMMER III DirectX 11 Встроенный бенчмарк (Mirrors of Madness Benchmark) Макс. качество графики Watch Dogs: Legion DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики

Игры с трассировкой лучей Игра API Метод тестирования Настройки графики Масштабирование Alan Wake 2 DirectX 12 OCAT, локация Bright Falls Макс. качество графики DLSS (DLSS + Frame Generation, DLSS Ray Reconstruction выкл.)/FSR Balanced Cyberpunk 2077 Встроенный бенчмарк (OCAT для DLSS Frame Generation) Макс. качество графики; Path Tracing выкл. DLSS (DLSS + Frame Generation, DLSS Ray Reconstruction выкл.)/FSR/XeSS Balanced F1 23 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики; трасса Monaco DLSS/FSR/XeSS Balanced Far Cry 6 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики FSR Balanced Hogwarts Legacy OCAT, поездка на тележке в миссии Path to Hogwarts Макс. качество графики DLSS (DLSS + Frame Generation)/FSR/XeSS Balanced Metro Exodus Enchanced Edition Встроенный бенчмарк Макс. качество графики; Ray Tracing: Ultra; Reflections: Raytaced; VRS: 1x DLSS Balanced Returnal Встроенный бенчмарк (OCAT для DLSS Frame Generation) Макс. качество графики DLSS (DLSS + Frame Generation)/FSR/XeSS Balanced Watch Dogs: Legion Встроенный бенчмарк Макс. качество графики DLSS Balanced

В большинстве игр показатели средней и минимальной (мы указываем 1-й процентиль распределения) кадровых частот выводятся из массива времени рендеринга индивидуальных кадров или мгновенного фреймрейта, полученного с помощью встроенного бенчмарка. Исключением являются Hogwarts Legacy, где встроенного бенчмарка нет, и тесты с применением генерации кадров DLSS 2 и FSR 3: в этих случаях для захвата межкадровых интервалов мы используем программу OCAT.

Рабочие приложения Приложение Настройки API AMD Intel NVIDIA Adobe Premiere Pro 23.x PugetBench for Premiere Pro 0.98.0 (состав тестов по ссылке) Extended Benchmark (4K + 8K) OpenCL OpenCL CUDA Blender 4.x Демо Agent 327 Barbershop с сайта Blender Рендерер Cycles HIP/HIP RT oneAPI/oneAPI (Embree on GPU) CUDA/OptiX Blackmagic Design DaVinci Resolve Studio 18.x Puget Systems DaVinci Resolve Studio Benchmark 0.93.1 (состав тестов по ссылке) Extended Benchmark (4K + 8K); Use GPU for RED R3D: Debayer OpenCL OpenCL CUDA SPECviewperf 2020 v3.1 Разрешение экрана: 3840 × 2160

Кодирование/декодирование видео (ffmpeg 5.x) Задача Настройки API AMD Intel NVIDIA AMD Intel NVIDIA Декодирование H.264 1920 × 1080 (High Profile, L4.1); 3840 × 2160 (High Profile, L5.1) D3D11VA HEVC 1920 × 1080 (Main Profile, L4.0); 3840 × 2160 (Main Profile, L5.0); 7680 × 4320 (Main Profile, L6.0) VP9 1920 × 1080; 3840 × 2160; 7680 × 4320 AV1 Кодирование H.264 (YUV 4:2:2) 1920 × 1080 -c:v h264_amf -quality speed -coder cabac -refs 1 -b:v 3M -c:v h264_qsv -preset veryfast -profile:v main -level 4.1 -b:v 3M -c:v h264_nvenc -preset fast -coder cabac -refs 1 -b:v 3M AMF oneVPL NVENC 3840 × 2160 -c:v h264_amf -quality speed -coder cabac -refs 1 -b:v 7.5M -c:v h264_qsv -preset veryfast -profile:v main -level 5.1 -b:v 7.5M -c:v h264_nvenc -preset fast -coder cabac -refs 1 -b:v 7.5M Кодирование HEVC (YUV 4:2:2) 1920 × 1080 -c:v hevc_amf -quality speed -b:v 3M -c:v hevc_qsv -preset veryfast -tier main -b:v 3M -c:v hevc_nvenc -preset fast -b:v 3M 3840 × 2160 -c:v hevc_amf -quality speed -b:v 7.5M -c:v hevc_qsv -preset veryfast -tier main -b:v 7.5M -c:v hevc_nvenc -preset fast -b:v 7.5M 7680 × 4320 -c:v hevc_amf -quality speed -b:v 20M -c:v hevc_qsv -preset veryfast -tier main -b:v 20M -c:v hevc_nvenc -preset fast -b:v 20M Кодирование AV1 (YUV 4:2:2) 1920 × 1080 -c:v hevc_amf -quality speed -b:v 3M -c:v av1_qsv -preset veryfast -profile main -b:v 3M -c:v hevc_nvenc -preset fast -b:v 3M 3840 × 2160 -c:v hevc_amf -quality speed -b:v 7.5M -c:v av1_qsv -preset veryfast -profile main -b:v 7.5M -c:v hevc_nvenc -preset fast -b:v 7.5M 7680 × 4320 -c:v hevc_amf -quality speed -b:v 20M -c:v av1_qsv -preset veryfast -profile main -b:v 20M -c:v hevc_nvenc -preset fast -b:v 20M

Мощность видеокарт регистрируется отдельно от CPU и прочих компонентов ПК с помощью устройства NVIDIA PCAT. В качестве нагрузки для тестов мощности и уровня шума используется игра Cyberpunk 2077 при разрешении 3840 × 2160 и максимальных параметрах качества графики (без трассировки лучей), а также стресс-тест FurMark с наиболее агрессивными настройками (разрешение 3840 × 2160, MSAA 8x). Замеры всех параметров выполняются после прогрева видеокарты, когда температура GPU и тактовые частоты стабилизируются.

В тестировании производительности приняли участие следующие видеокарты:

Примечание. В скобках после названий видеокарт указаны базовая и boost-частота GPU согласно спецификациям каждого устройства. Видеокарты с заводским разгоном приведены в соответствие с референсными параметрами (или приближены к последним) при условии, что это можно сделать без ручной правки кривой тактовых частот. В противном случае используются настройки производителя.

⇡#Тактовые частоты, энергопотребление, температура, уровень шума и разгон

Графический процессор Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC поддерживает такую же тактовую частоту под игровой нагрузкой, как референсная версия Intel Arc A770 (2,4 ГГц), при сопоставимом напряжении питания. Однако герой обзора обладает более высоким энергопотреблением (266 Вт против 230 Вт), чем резко выделяется и среди видеокарт на чипах других производителей, принадлежащих к данной категории цены и быстродействия.

Рабочие параметры под нагрузкой (Cyberpunk 2077) Видеокарта Настройки Тактовая частота GPU, МГц (шейдерный домен) Тактовая частота GPU, МГц (front-end) Напряжение питания GPU, В Частота вращения вентиляторов, об/мин (% от макс.) Частота вращения вентиляторов 2, об/мин (% от макс.) Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Средн. Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC (2100/2400 МГц, 17,5 Гбит/с, 16 Гбайт) 2400 2400 Н/Д Н/Д 1,01 1,01 2160 Н/Д Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC (2750 МГц, 17,5 Гбит/с, 16 Гбайт) GPU Performance Boost: +35; Напряжение GPU: +160 мВ; лимит мощности: 252 Вт 2664 2750 Н/Д Н/Д 1,12 1,17 3036 Н/Д AMD Radeon RX 6700 XT (2321/2581 МГц, 16 Гбит/с, 12 Гбайт) 2520 2554 Н/Д Н/Д 1,18 1,20 1729 (50%) Н/Д SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600 (1875/2755 МГц, 18 Гбит/с, 8 Гбайт) 2595 2615 2562 2574 1,01 1,02 1875 (36%) Н/Д NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE (1410/1665 МГц, 14 Гбит/с, 8 Гбайт) 1820 1845 Н/Д Н/Д 0,95 0,96 1619 (46%) 1619 (46%) Palit GeForce RTX 4060 Dual (1830/2460 МГц, 17 Гбит/с, 8 Гбайт) 2693 2745 Н/Д Н/Д 1,03 1,07 1652 (40%) Н/Д GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti EAGLE OC (2310/2550 МГц, 18 Гбит/с, 8 Гбайт) Silent BIOS 2655 2670 Н/Д Н/Д 1,07 1,08 1443 (59%) 1443 (59%)

Примечание. Измерение всех параметров выполняется после прогрева GPU и стабилизации тактовых частот.

Уровень шума системы охлаждения также нешуточный — он достигает 50 дБА на расстоянии 30 см. Но это пиковое значение, поскольку скорость вращения вентиляторов циклически изменяется под нагрузкой в очень широком диапазоне. При этом и температура компонентов Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC оказалась выше, чем у всех соперничающих устройств, которые представляют собой либо эконом-версии, либо референсные образцы той или иной видеокарты. Кристалл GPU и чипы видеопамяти нагреваются до 85 и 84 °С соответственно.

Для тестов в разгоне мы пропустили турбо-режим фирменной утилиты Predator BifFost, который увеличивает потолок тактовой частоты на 50 МГц, и сразу начали искать предел ручного оверклокинга GPU. Только GPU, ведь ускорители Intel Arc по-прежнему не позволяют разгонять VRAM.

Разгон Intel Arc осуществляется регуляторами тактовой частоты и напряжения, которые не являются полностью независимыми параметрами: рост напряжения сам по себе вызывает увеличение частоты. Кроме того, видеокарта допускает регулировку мощности GPU от 210, заданных по умолчанию, до 252 Вт.

Благодаря прибавке напряжения в 160 мВ при максимальном резерве мощности мы добились того, чтобы чип DG2-512 работал на тактовой частоте вплоть до 2,75 ГГц под легкой игровой нагрузкой. Бóльшие частоты уже нуждаются в таком напряжении питания, которое не кажется безопасным и полностью исчерпывает TBP. Под интенсивной нагрузкой разогнанный GPU поддерживает частоту около 2,66 ГГц, что означает прибавку почти в 11 % по отношению к рабочим параметрам «из коробки». Жаль только, что ценой разгона стали умопомрачительное для игровой видеокарты среднего уровня энергопотребление 351 Вт и соответствующий уровень шума.

Растеризованные игры с максимальным качеством графики в режиме 1080p кажутся идеальной средой для Intel Arc A770. В большинстве тестовых тайтлов герой обзора продемонстрировал кадровую частоту не меньше 60 FPS. Но, как показывает сравнение с продуктами конкурентов, именно при низком разрешении графическая архитектура Intel работает наименее эффективно. По усредненному фреймрейту Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC стоит на одном уровне с GeForce RTX 4060 и уступает всем остальным участникам тестирования, включая Radeon RX 7600.

1920 × 1080 Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC AMD Radeon RX 6700 XT AMD Radeon RX 7600 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Alan Wake 2 44 / 47 55 / 58 58 / 60 58 / 60 46 / 49 60 / 64 Cyberpunk 2077 68 / 79 76 / 92 67 / 83 71 / 86 62 / 76 77 / 94 F1 23 133 / 162 168 / 199 114 / 153 157 / 185 135 / 158 168 / 202 Far Cry 6 82 / 93 125 / 138 88 / 105 114 / 127 104 / 120 112 / 138 Hogwarts Legacy 75 / 81 86 / 96 67 / 80 91 / 101 69 / 78 84 / 93 Metro Exodus 38 / 65 39 / 66 36 / 59 38 / 67 33 / 58 41 / 71 Red Dead Redemption 2 51 / 55 52 / 56 48 / 54 53 / 57 47 / 51 59 / 63 Returnal 52 / 79 59 / 96 51 / 82 57 / 89 50 / 80 61 / 93 Total War: WARHAMMER III 45 / 54 46 / 60 40 / 51 43 / 55 38 / 48 43 / 56 Watch Dogs: Legion 47 / 65 69 / 92 58 / 81 55 / 79 48 / 72 61 / 87 Макс. +48% +28% +37% +29% +48% Средн. +21% +5% +15% +1% +22% Мин. +2% −9% +2% −11% +4%

В большинстве игр при разрешении 1440p герой обзора балансирует на грани комфортного фреймрейта, но испытывает трудности с такими сложными бенчмарками, как Alan Wake 2 и Total War: WARHAMMER III на максималках. Высокая нагрузка помогла Arc A770 оставить позади своих главных соперников (GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600), но интеловский ускоритель по-прежнему отстает от старых моделей NVIDIA и AMD — GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 6700 XT.

2560 × 1440 Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC AMD Radeon RX 6700 XT AMD Radeon RX 7600 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Alan Wake 2 32 / 34 38 / 40 36 / 39 37 / 42 31 / 35 37 / 44 Cyberpunk 2077 47 / 55 45 / 54 43 / 51 43 / 53 35 / 43 48 / 58 F1 23 108 / 127 130 / 149 92 / 114 112 / 128 99 / 111 123 / 142 Far Cry 6 63 / 74 89 / 97 67 / 75 83 / 91 75 / 82 81 / 96 Hogwarts Legacy 53 / 59 48 / 64 47 / 56 59 / 69 45 / 52 56 / 64 Metro Exodus 34 / 56 34 / 55 30 / 48 32 / 54 29 / 48 36 / 58 Red Dead Redemption 2 43 / 47 45 / 48 40 / 45 45 / 48 38 / 42 49 / 53 Returnal 40 / 62 45 / 71 39 / 58 46 / 67 42 / 59 46 / 69 Total War: WARHAMMER III 32 / 39 32 / 42 28 / 35 31 / 40 27 / 34 31 / 40 Watch Dogs: Legion 41 / 53 53 / 68 45 / 59 44 / 59 39 / 52 49 / 64 Макс. +31% +15% +24% +11% +30% Средн. +12% −3% +8% −8% +14% Мин. −2% −14% −4% −22% +3%

⇡#Игровые тесты с трассировкой лучей

Видеокарта Acer обладает неплохой производительностью и для трассированных игр в режиме 1080p — правда, с компромиссной кадровой частотой меньше 60 FPS. Продукты NVIDIA (GeForce RTX 4060 и RTX 3060 Ti) развивают более высокий фреймрейт в большинстве тайтлов, но их общая оценка страдает от недостаточного объема VRAM для таких бенчмарков, как Alan Wake 2.

При разрешении 1440p интеловский ускоритель и вовсе вплотную подошел к результатам GeForce RTX 4060 Ti, опять-таки благодаря 16 Гбайт видеопамяти. Как бы то ни было, при таких настройках все участники тестирования нуждаются в масштабировании кадров, чтобы обеспечить комфортную частоту смены кадров.

Среди видеокарт на чипах AMD к Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC приблизился Radeon RX 6700 XT с 12 Гбайт VRAM, но только в режиме 1080p. При большем разрешении Arc A770 имеет явное преимущество. Что касается Radeon RX 7600, то это аутсайдер трассированных бенчмарков, который ни при каких обстоятельствах не способен конкурировать с героем обзора.

1920 × 1080 Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC AMD Radeon RX 6700 XT AMD Radeon RX 7600 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Alan Wake 2 17 / 18 13 / 16 4 / 4 7 / 8 5 / 7 6 / 7 Cyberpunk 2077 26 / 30 19 / 23 14 / 20 28 / 36 28 / 34 33 / 41 F1 23 51 / 64 29 / 43 25 / 39 52 / 64 47 / 57 61 / 75 Far Cry 6 64 / 77 67 / 103 65 / 74 50 / 80 48 / 74 47 / 88 Hogwarts Legacy 39 / 48 34 / 42 29 / 36 46 / 57 40 / 48 47 / 56 Metro Exodus Enchanced Edition 32 / 51 30 / 45 29 / 42 32 / 49 27 / 43 34 / 55 Returnal 39 / 53 41 / 60 23 / 49 43 / 70 46 / 66 52 / 78 Watch Dogs: Legion 30 / 37 32 / 43 27 / 36 39 / 48 35 / 43 42 / 54 Макс. +34% −3% +32% +25% +47% Средн. −4% −26% +6% −5% +16% Мин. −33% −78% −56% −61% −61%

2560 × 1440 Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC AMD Radeon RX 6700 XT AMD Radeon RX 7600 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Alan Wake 2 10 / 12 4 / 5 1 / 3 3 / 5 3 / 4 3 / 4 Cyberpunk 2077 16 / 19 11 / 14 3 / 7 18 / 21 16 / 20 20 / 24 F1 23 33 / 53 17 / 26 11 / 17 31 / 39 28 / 34 37 / 45 Far Cry 6 58 / 65 75 / 83 41 / 48 45 / 64 40 / 56 38 / 66 Hogwarts Legacy 26 / 32 21 / 26 16 / 21 29 / 37 27 / 31 33 / 39 Metro Exodus Enchanced Edition 28 / 40 24 / 32 22 / 30 25 / 36 22 / 32 29 / 41 Returnal 31 / 41 29 / 42 18 / 33 34 / 50 31 / 45 38 / 55 Watch Dogs: Legion 24 / 33 23 / 29 13 / 17 29 / 34 25 / 29 31 / 37 Макс. +28% −20% +22% +10% +34% Средн. −20% −45% −6% −17% +2% Мин. −58% −75% −58% −67% −67%

⇡#Игровые тесты с трассировкой лучей и масштабированием кадров

Апскейлинг с умеренным коэффициентом масштабирования (настройка Balanced) при помощи алгоритма XeSS или FSR вывел Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC на уровень комфортного фреймрейта в большинстве тестов при разрешении 1080p и порой даже 1440p. Непреодолимой преградой для ускорителей этого класса остается игра Alan Wake 2.

В таких, более реалистичных, условиях, нежели трассированные игры в нативном разрешении, Radeon RX 6700 XT выступает по меньшей мере равным соперником Intel Arc A770. Другая из старых моделей, GeForce RTX 3060 Ti, обеспечивает в среднем более высокий фреймрейт, но по-прежнему испытывает недостаток объема VRAM в Alan Wake 2. GeForce RTX 4060 как минимум не уступает Intel Arc A770 при разрешении 1080p, но заметно отстает сразу в нескольких играх при разрешении 1440p. Наконец, Radeon RX 7600 укрепил свои позиции благодаря масштабированию картинки, но остался слабейшим ускорителем среди участников тестирования.

1920 × 1080 Масштабирование Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC AMD Radeon RX 6700 XT AMD Radeon RX 7600 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Alan Wake 2 DLSS/FSR 31 / 33 28 / 31 29 / 31 18 / 21 15 / 17 15 / 18 Cyberpunk 2077 DLSS/FSR/XeSS 48 / 55 42 / 49 28 / 38 61 / 71 60 / 70 74 / 87 F1 23 DLSS/FSR/XeSS 93 / 113 61 / 87 53 / 75 96 / 119 87 / 108 105 / 137 Far Cry 6 FSR 76 / 95 121 / 142 87 / 104 59 / 106 61 / 94 59 / 108 Hogwarts Legacy DLSS/FSR/XeSS 79 / 90 68 / 81 57 / 74 95 / 113 84 / 101 100 / 121 Metro Exodus Enchanced Edition DLSS Н/Д Н/Д Н/Д 38 / 67 35 / 60 39 / 74 Returnal DLSS/FSR/XeSS 49 / 66 60 / 89 51 / 82 65 / 99 63 / 96 71 / 111 Watch Dogs: Legion DLSS Н/Д Н/Д Н/Д 52 / 69 47 / 65 43 / 54 Макс. +49% +24% +50% +45% +68% Средн. +6% −9% +14% +5% +25% Мин. −23% −34% −36% −48% −45%

2560 × 1440 Масштабирование Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC AMD Radeon RX 6700 XT AMD Radeon RX 7600 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Alan Wake 2 DLSS/FSR 22 / 24 18 / 21 6 / 7 12 / 13 8 / 10 9 / 11 Cyberpunk 2077 DLSS/FSR/XeSS 33 / 39 27 / 32 20 / 26 42 / 48 39 / 45 49 / 57 F1 23 DLSS/FSR/XeSS 67 / 82 39 / 57 21 / 29 67 / 81 60 / 72 77 / 93 Far Cry 6 FSR 72 / 85 109 / 122 71 / 82 57 / 90 41 / 65 55 / 95 Hogwarts Legacy DLSS/FSR/XeSS 57 / 68 47 / 58 43 / 52 68 / 82 61 / 73 70 / 87 Metro Exodus Enchanced Edition DLSS Н/Д Н/Д Н/Д 34 / 56 30 / 50 37 / 62 Returnal DLSS/FSR/XeSS 40 / 57 50 / 72 29 / 61 52 / 79 53 / 75 61 / 87 Watch Dogs: Legion DLSS Н/Д Н/Д Н/Д 43 / 55 39 / 51 31 / 37 Макс. +44% +7% +39% +32% +53% Средн. −1% −31% +7% −7% +16% Мин. −30% −71% −46% −58% −54%





⇡#Игровые тесты в разгоне

Оверклокинг Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC привел к росту игрового фреймрейта при разрешении 1440p без трассировки лучей на среднюю величину 6 %, что можно было бы считать неплохим результатом, если бы не громадное энергопотребление разогнанной видеокарты.

⇡#Тесты в рабочих приложениях

Оценка флагманской модели Intel Arc спустя полтора года после релиза была бы неполной без тестов производительности в рабочем ПО, ведь многие приложения также адаптировались к возможностям архитектуры Xe-HPG.

К примеру, Blender теперь выполняет трассировку путей на чипах Arc с аппаратным ускорением. Увы, дискретная графика Intel получила от этого совсем небольшой выигрыш во времени рендеринга. Как следствие, Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC намного уступает продуктам NVIDIA, хоть и превосходит «красных» соперников, у которых есть такая же проблема при работе через интерфейс HIP RT.

В бенчмарке Premiere Pro, напротив, видеокарта Acer заслужила наивысшую оценку по усредненной скорости кодирования и декодирования различных форматов видео.

В задачах рендеринга графических эффектов Arc A770 также превосходит всех конкурентов, за исключением GeForce RTX 3060 Ti.

По результатам тестов транскодинга в DaVinci Resolve интеловская графика делит последнее место с Radeon RX 6700 XT, но вновь достигла лучших результатов после GeForce RTX 3060 Ti в бенчмарке GPU-эффектов.

Программное обеспечение Intel плохо оптимизировано для работы в CAD-программах, о чем говорит низкая оценка SPECviewperf.

Аппаратный декодер распространенных форматов доставки видеоконтента, встроенный в графические процессоры Intel, ненамного уступает последним решениям NVIDIA.

Intel Arc A770 лидирует в задаче кодирования AV1 с высоким разрешением и может поспорить с «зелеными» видеокартами при кодировании HEVC, сравнительно медленно выполняет кодирование H.264.

⇡#Сводные результаты игровых тестов без трассировки лучей

⇡#Сводные результаты игровых тестов с трассировкой лучей

Флагманская модель серии Arc сегодня производит лучшее впечатление, чем в момент релиза и даже год тому назад благодаря оптимизации ПО и, не в последнюю очередь, возросшим требованиям современных игр, которые играют на руку архитектуре Xe-HPG. В играх без рейтрейсинга при разрешении 1440p, на которое в первую очередь рассчитана видеокарта Intel Arc A770, она превосходит по усредненному фреймрейту своих главных соперников — Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060. Такая же ситуация сложилась в трассированных бенчмарках, но с еще большим перевесом в пользу интеловского GPU. Заметный вклад в быстродействие Intel Arc A770 теперь вносят и 16 Гбайт видеопамяти, в то время как у Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060 объем VRAM вдвое меньше.

Впрочем, даже если оставить за скобками трассировку лучей, во многих играх при разрешении 1440p и максимальных настройках графики Arc A770 уже не обеспечивает комфортного фреймрейта от 60 FPS. А в щадящем режиме 1080p видеокарта Intel уже ничем не лучше GeForce RTX 4060 и уступает Radeon RX 7600, хотя оба соперника продаются за ощутимо меньшие суммы. Еще большей угрозой для Arc A770 являются ускорители прошлого поколения. Radeon RX 6700 XT и GeForce RTX 3060 Ti превосходят Arc A770 в растеризации, при этом видеокарта AMD еще и дешевле, а GeForce RTX 3060 Ti поддерживает масштабирование DLSS вдобавок к универсальным стандартам FSR и XeSS.

Наконец, благодаря мощному аппаратному видеокодеку и 16 Гбайт видеопамяти Arc A770 можно рассматривать в качестве бюджетного ускорителя рабочих задач, который достиг отличных результатов в бенчмарке Premiere Pro. Напротив, с 3D-рендерингом гораздо лучше справляются решения NVIDIA, а с CAD-приложениями — AMD.

Что касается программного обеспечения, то в десяти играх, которые использовались для тестирования, мы не заметили артефактов или проблем со стабильностью работы интеловских GPU. Пожалуй, единственная претензия связана с процедурой разгона в программе Intel Arc Control, которая все еще не позволяет сохранять отдельные профили настроек, а частота графического процессора представлена абстрактной шкалой от 0 до 100 вместо реальных мегагерц.

Acer Predator BiFrost в данный момент является самым доступным из всех вариантов Arc A770 на российском рынке. Как и референсный образец Arc A770, устройство охлаждается компактным двухслотовым кулером с испарительной камерой, но повышенное энергопотребление не лучшим образом сказывается на температуре компонентов и уровне шума. Видеокарта разгоняется до впечатляющей частоты 2,75 с изначальных 2,4 ГГц, однако чипы Arc и так не блещут энергоэффективностью, а в результате агрессивного оверклокинга догоняют по мощности старшие продукты NVIDIA и AMD.