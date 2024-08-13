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Что делать, если пропадает мотивация учить английский

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Мотивация — это цикличное явление, с подъёмами, пиками и спадами. Невозможно всегда находиться на пике, это важно понять и принять.

Мотивация может уходить по нескольким причинам:

  • Смена фокуса. Новое дело, например английский, вдохновляет и отодвигает на задние планы стандартные сферы жизни — семья, работа, учёба, здоровье, хобби. Но постепенно другие задачи возвращаются.
  • Непредвиденные обстоятельства. Стресс, внеплановые дедлайны на работе, болезнь или эмоциональные проблемы.
  • Отсутствие интереса. Если делать что-то по необходимости, без интереса, это быстро станет скучным.
  • Наступление плато. Когда начинаешь учить язык, любые достижения ощущаются значительными. А чем выше уровень — тем сложнее увидеть результат. В этом случае может наступить плато: ощущение, что прогресса нет.

Если не бросить заниматься на спаде, вы обязательно выйдете на новый виток, вернёте силы и желание учиться. На этом этапе вашими главными помощниками станут маленькие шаги, фиксирование успехов и разнообразие.

Маленькие шаги. Делайте то, на что у вас хватает сил сейчас. Например, 15 минут практики в лексическом тренажёре или одно задание на повторение неправильных глаголов. Самое важное — не корить себя, а принять, что сейчас — так, и это нормально.

Главная ошибка — начать заниматься ещё больше. Например, по два часа каждый день вместо одного. Это заберёт оставшиеся силы, не даст результата, вызовет чувство вины и бессилия.

Фиксирование успехов. Когда кажется, что обучение напрасно, результата нет, — поможет взгляд со стороны: зафиксируйте свой результат в моменте, вспомните — какими вы были в начале пути, и сравните с тем, что умеете сейчас.

Разнообразие. Выполнять одни и те же задания — скучно. Добавляйте новые форматы. Попросите преподавателя разнообразить уроки, добавить что-то новенькое: посмотреть и обсудить интересное видео, разобрать любимую песню, поговорить на темы, которые вас особенно волнуют.

Если учите язык без преподавателя, найдите каналы, блоги и аккаунты в соцсетях на английском языке. Ещё можно присоединиться к разговорному клубу: игровая форма и новые знакомства тоже подогревают мотивацию.

Системный подход к обучению поможет двигаться вперёд даже тогда, когда мотивация идёт на спад. На курсах английского от «Яндекс Практикума» студенты учатся по чётко выстроенному плану и используют систему «маленьких шагов». Каждое занятие занимает 30 минут —- этого достаточно для прогресса, а время выделить легче.

Студенты фиксируют успехи с помощью регулярных тестов и обратной связи от преподавателя. А разнообразие вносят интерактивный тренажёр, бесплатные разговорные клубы и общение с иностранными преподавателями.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: яндекс, английский, обучение
яндекс, английский, обучение
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