Intel предложила ирландским сотрудникам уволиться самим, но с «парашютом» до €500 тыс.

Компания Intel недавно объявила о планах сократить на 15 % свой персонал для снижения расходов. Ирландский офис производителя чипов недавно предложил сотрудникам дочерней компании Leixlip добровольно написать заявление об увольнении. Размер выходного пособия, которое Intel готова выплатить сотрудникам со стажем, может достигать €500 тыс.

Предложение о добровольном увольнении начало распространяться среди сотрудников ирландского офиса на прошлой неделе. Оно действует до 23 августа. Согласно предложенным условиям, те сотрудники, которые проработали в компании больше двух лет, могут рассчитывать на дополнительную пятинедельную зарплату за каждый год стажа. Кроме того, согласно ирландским законам, каждый бывший сотрудник может рассчитывать на дополнительные выплаты в размере двухнедельной заработной платы (но в расчёте не более 600 евро в неделю) за каждый год службы.

Таким образом, в сумме сотрудник с большим стажем, решивший написать заявление об уходе по собственному желанию, может получить выходное пособие размером до €500 тыс. Ответ на заявление будет дан 6 сентября. Те, кому увольнение одобрят, покинут компанию 30 сентября.

В ирландском филиале Intel в настоящий момент числятся около 4900 сотрудников. Если производитель чипов решит сократить ирландский офис на 15 %, то рабочих мест лишатся около 730 человек. Intel будет вынуждена провести принудительные увольнения, если не наберет достаточного количества желающих уйти по собственному желанию. В самой компании отказались уточнить, какое количество человек планируется сократить непосредственно в ирландском офисе.

В 2022 году Intel для сокращения расходов призывала до 2000 своих ирландских сотрудников взять трёхмесячный неоплачиваемый отпуск. В итоге в период с октября 2022 года по конец 2023 года компании пришлось сократить штат своих сотрудников примерно на пять процентов.

Важно добавить, что недавно Intel перенесла крупносерийное производство некоторых процессоров именно в Ирландию. В своём последнем финансовом отчёте компания отметила, что это решение стало одним из основных факторов, повлиявших на сокращение валовой прибыли в последнем квартале. В то же время, по словам финансового директора Дэвида Зинснера (David Zinsner), это позволило на $1 млрд сократить капитальные затраты и принесёт Intel пользу в долгосрочной перспективе.