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Анонсирован ролевой шутер Chernobylite 2: Exclusion Zone в мире Чернобыльской зоны отчуждения — теперь с кооперативом и от третьего лица

Пока GSC Game World показывала геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, польская студия The Farm 51 анонсировала ещё одну игру в Чернобыльской зоне отчуждения — Chernobylite 2: Exclusion Zone.

Источник изображений: The Farm 51

Источник изображений: The Farm 51

Chernobylite 2: Exclusion Zone представляет собой постапокалиптический шутер с RPG-элементами и продолжение вышедшего в 2021 году ролевого хоррора с элементами выживания Chernobylite.

Игрокам предстоит путешествовать между параллельными мирами в поисках ценного материала — чернобылита, — сражаться за жизнь под натиском полчищ ужасающих созданий, объединять немногих выживших и бороться за внимание фракций.

Анонсирующий трейлер

Игра сочетает постапокалиптический открытый мир зоны отчуждения, его свободное изучение, «интересные сражения», «уникальную систему создания предметов», управление отрядом, строительство базы и нелинейный сюжет.

«Создавайте собственную историю, встречаясь с опасностями и чудовищами. Выживайте в рискованных стычках благодаря собственноручно созданному оружию, приобретённым навыкам, друзьям и поддержке фракций», — гласит анонс.

Скриншоты
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Обещают проработанную механику ближнего боя, широкий выбор огнестрельного оружия, влияние навыков на диалоги, встроенные в одиночную кампанию кооперативные задания и перевод на русский.

Релиз Chernobylite 2: Exclusion Zone ожидается на протяжении 2025 года в версиях для ПК (Steam) и неназванных консолей. Оригинальная Chernobylite в своё время вышла на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Шутер, Анонс,
Теги: chernobylite 2: exclusion zone, the farm 51, ролевой шутер
chernobylite 2: exclusion zone, the farm 51, ролевой шутер
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