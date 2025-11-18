Сегодня 18 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ-агент в Windows 11 сможет загружать в...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ИИ-агент в Windows 11 сможет загружать вирусы, предупредила Microsoft

Microsoft опубликовала важное предупреждение о возможностях агентов искусственного интеллекта, которые скоро появятся в Windows 11 — пользователям рекомендуется включать эту функцию, только если они «осознают последствия для безопасности», и из-за вероятных угроз она будет по умолчанию отключена.

Источник изображения: Windows / unsplash.com

Источник изображения: Windows / unsplash.com

Microsoft намерена со временем превратить Windows 11 в ОС с расширенным присутствием агентов ИИ — не у всего сообщества пользователей инициатива находит поддержку, но компания упорно подвигает свою концепцию, и сейчас она на пороге развёртывания первых полноценных функций агентского ИИ на платформе. «Этот параметр может включить только администратор устройства, и после включения он будет доступен всем пользователям на нём, в том числе другим администраторам и обычным пользователям», — указывает компания.

Когда ИИ-агент активен, у него есть ограниченный доступ к папке профиля пользователя (C:\Users\username\), а также к стандартным папкам загрузок, документов, изображений, видео, музыки и рабочего стола. Но для работы он обращается к собственному новому рабочему пространству — у него собственная безопасная среда рабочего стола, но с доступом к ПО и файлам пользователя. Это сопряжено с определёнными рисками. «ИИ-приложения создают новые угрозы безопасности, такие как перекрёстное внедрение запросов (XPIA), при котором встроенное в пользовательский интерфейс или документы вредоносное содержимое может переопределять инструкции для агента, что приводит к ненамеренным действиям, в том числе краже данных или установке вредоносного ПО», — предупреждает Microsoft.

В связи с наличием такой опасности компания обозначила ряд принципов, которым намерена следовать при разработке агентов в Windows, в том числе обеспечение постоянной видимости ИИ-инструментов и обязательное одобрение пользователем любых принимаемых ИИ решений. «У агентов должна быть возможность создавать описывающие их действия журналы. Windows должна иметь возможность проверять эти действия с помощью журнала аудита, защищённого от несанкционированного доступа», — отмечает разработчик.

Первые предварительные сборки Windows 11 стали доступны для участников программы тестирования уже вчера, хотя приложения эту функцию пока не поддерживают. Скоро в агентском рабочем пространстве сможет действовать ИИ-помощник Copilot, а затем и другие ИИ-приложения.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft рассказала, как Windows 11 превратится в заполненную ИИ-агентами ОС
Microsoft увидела негативную реакцию пользователей на пост о будущем Windows 11
Microsoft принудительно обновит ПК с Windows 11 23H2 до 25H2
ИИ сохранит ценность, даже если пузырь лопнет — но достанется всем, считает глава Google
Не для гуманитариев: Nvidia представила открытые ИИ-модели для цифровизации физики, механики, электроники и метеорологии
Ant Group представила ИИ-ассистента для разработки мини-приложений за полминуты
Теги: microsoft, windows, ии-агент
microsoft, windows, ии-агент
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ИИ поручили управление торговым автоматом — вскоре он попытался связаться с ФБР
Дефицит DRAM усиливается: продавцов уже заставляют продавать планки памяти только в комплекте с матплатами
Китай отправит запасной корабль для возвращения застрявших на станции «Тяньгун» тайконавтов
Капитализация Oracle рухнула на 30 % с того момента, когда её основатель стал богатейшим человеком планеты
Разработчики Cities: Skylines 2 и Paradox Interactive разорвали сотрудничество — игру доверят другой студии
ИИ сохранит ценность, даже если пузырь лопнет — но достанется всем, считает глава Google 3 ч.
Не для гуманитариев: Nvidia представила открытые ИИ-модели для цифровизации физики, механики, электроники и метеорологии 3 ч.
Ant Group представила ИИ-ассистента для разработки мини-приложений за полминуты 4 ч.
Бум ИИ оказался самой безрадостной технической революцией — он делает людей богаче, но не счастливее 4 ч.
Создатели ролевого боевика в мире славянского технофэнтези «Киберслав: Затмение» показали первый геймплей и готовятся к «Игромиру» 4 ч.
Google выпустила улучшенный ИИ для прогнозирования погоды — в восемь раз быстрее, а также точнее 5 ч.
Пол Маккартни выпустил песню без слов и музыки — протест против ИИ поддержали более тысячи британских исполнителей 5 ч.
Глава Battlestate Games извинился перед игроками Escape from Tarkov за проблемы на запуске — разработчики «готовы и дальше бороться» 5 ч.
xAI выпустила Grok 4.1 — ИИ-модель заняла первое место в независимых тестах LMArena 6 ч.
Microsoft рассказала, как Windows 11 превратится в заполненную ИИ-агентами ОС 6 ч.
Google проложит интернет-кабель Dhivaru и создаст два телеком-хаба на островах в Индийском океане 17 мин.
Samsung и Hyundai инвестируют $400 млрд в ИИ-проекты в Южной Корее 36 мин.
Учёные в 45 раз ускорили извлечение воды из воздуха 2 ч.
Xiaomi стала прибыльной в электромобилях всего за два года — быстрее всех в Китае 3 ч.
DDR5 раскочегарили до 13 322 МГц: рекорд разгона памяти обновлён четвёртый раз за месяц 3 ч.
ИИ-сервер с турбонаддувом: Giga Computing G494-SB4 вмещает восемь двухслотовых ускорителей и предлагает дополнительный модуль охлаждения 4 ч.
Crusoe завершила строительство последнего здания первого кампуса Stargate 4 ч.
Популярность OLED-мониторов взлетела на 65 % — Asus продала больше всех 4 ч.
Биткоин рухнул ниже $90 000 и начертил «Крест смерти» 4 ч.
Samsung занизит цену 2-нм процессора Exynos 2600 в попытке перехватить рынок у Qualcomm 5 ч.