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25 минут геймплея и новые подробности: GSC Game World провела демонстрацию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Как и было обещано, 12 августа студия GSC Game World провела на Twitch-канале Xbox презентацию Developer Deep Dive, посвящённую постапокалиптическому шутеру с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Источник изображения: GSC Game World

Источник изображений: GSC Game World

События S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl развернутся в Чернобыльской зоне отчуждения. Бесшовный открытый мир игры включает 20 регионов с уникальными жителями, архитектурой и испытаниями.

Разработчики не хотели делать S.T.A.L.K.E.R. 2 простой и комфортной, поэтому герой устаёт, голодает и так далее, что влияет на его эффективность. Прокачки уровней не будет — прогресс достигается за счёт более глубокого понимания мира.

На шоу показали прохождение квеста (около 25 минут геймплея). Герой, чтобы попасть на базу «Чистое небо», должен отключить три пси-установки на болотах, где сталкивается с псевдособаками, зомби, плотью, Контролёром и аномалиями.

О чём ещё рассказали на презентации:

  • за одно прохождение весь контент увидеть не получится из-за взаимоисключающих квестов и сюжетных линий;
  • большинство самых мощных видов оружия и экипировки находятся за пределами основной сюжетной линии;
  • знакомые локации из оригинальной трилогии в сиквеле претерпели заметные изменения — например, теперь можно попасть в церковный подвал;
  • игра не подсказывает ИИ, где находится герой — если враг теряет протагониста из виду, то начинает строить гипотезы о его местоположении;
  • разработчики подготовили 35 видов оружия — апгрейды и насадки меняют ощущение от того или иного ствола;
  • не все аномалии опасны — «Подушка» позволяет не получить урон при падении;
  • заставочных роликов в игре суммарно почти на три часа.

Трансляция длилась 35 минут и уже доступна для просмотра на YouTube. Стрим на Twitch сопровождался исключительно английскими субтитрами, а в версии для видеохостинга Google шоу оснащено ещё и русскими.

В результате недавнего переноса выход S.T.A.L.K.E.R. 2 теперь ожидается не 5 сентября, а 20 ноября текущего года. Игра создаётся для PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X, S и Game Pass.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox,
Теги: s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl, gsc game world, шутер
s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl, gsc game world, шутер
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