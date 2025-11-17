Новая Splinter Cell умерла из-за увлечения Ubisoft играми-сервисами

Репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) в материале о разработке супергеройской комедии Dispatch рассказал о неочевидных истоках уже закрытого командного шутера XDefiant от Ubisoft San Francisco.

После ухода из Telltale в 2017 году основатели будущей AdHoc Ник Херман (Nick Herman), Деннис Ленарт (Dennis Lenart) и Пьер Шоретт (Pierre Shorette) присоединились к Ubisoft San Francisco для работы над новой Splinter Cell.

«Я был так рад стать частью этого и помогать оживлять [франшизу Splinter Cell], ведь о ней уже некоторое время не было слышно. Надеялись рассказать отличную историю, которая понравится фанатам», — поделился Херман.

Шрайер докладывает, что в то время Ubisoft начала всерьёз увлекаться форматом игр-сервисов, и после нескольких месяцев работы новую Splinter Cell руководство распорядилось сделать проектом именно такой направленности.

По словам Хермана, несмотря на «кучу классных прототипов», создать сюжетную игру-сервис у Ubisoft San Francisco не получилось. С годами студия начала погоню за Call of Duty, и некогда новая Splinter Cell превратилась в XDefiant.

Экс-продюсер XDefiant Марк Рубин (Mark Rubin) выступил с опровержением информации об отмене Splinter Cell ради XDefiant. Впрочем, как подметил Шрайер, специалист присоединился к Ubisoft San Francisco лишь в 2019 году.

Надежды на новую часть почти не осталось, но Ubisoft всё ещё занята ремейком оригинальной Splinter Cell. Хотя о проекте давно ничего не слышно, выглядит он отлично. Об этом сообщил инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson).