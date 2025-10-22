Сегодня 22 октября 2025
Новости Software Боевик Создателям ремейка Splinter Cell спустя ...
Новости Software

Создателям ремейка Splinter Cell спустя четыре года после анонса понадобился «руководитель разработки Splinter Cell»

Ремейк культового стелс-экшена Tom Clancy’s Splinter Cell от канадской студии Ubisoft Toronto не показывался на публике уже без малого три года, и за кулисами, похоже, дела идут не очень гладко.

Источник изображений: Ubisoft

Портал Tech4Gamers обратил внимание, что на сайте Ubisoft появилась вакансия руководителя разработки Splinter Cell в составе Ubisoft Toronto. Никакими другими играми серии студия не занимается, поэтому, вероятно, речь идёт о ремейке.

После обнаружения Ubisoft сняла объявление, однако в Tech4Gamers успели сделать скриншот (см. изображение ниже). Специалист будет в ответе за все ключевые аспекты игры, включая непосредственно геймплей.

«Вы будете помогать с тем, чтобы все эти элементы были настроены на правильную частоту и образовывали отполированный, хардкорный стелс-опыт, который приглашает игроков и вознаграждает мастерство», — гласил текст вакансии.

Стоит отметить, что осенью 2022 года ремейк Splinter Cell уже оставался без руководителя разработки. Изначально у руля проекта стоял Дэвид Гривел (David Grivel), но он покинул Ubisoft.

Ремейк Tom Clancy’s Splinter Cell был подтверждён в декабре 2021 года. Игра создаётся с нуля на движке Snowdrop (Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws) и предложит нелинейные локации и переписанный «для современной аудитории» сюжет.

Splinter Cell вышла в ноябре 2002 года на Xbox, а впоследствии — на PC, PS2 и Nintendo GameCube. Игра повествует об оперативнике подразделения «Третий эшелон» Сэме Фишере, который должен предотвратить войну между США и Китаем.

Источник:

Теги: tom clancy's splinter cell, ubisoft toronto, ubisoft, стелс-экшен
