Создателям ремейка Splinter Cell спустя четыре года после анонса понадобился «руководитель разработки Splinter Cell»

Ремейк культового стелс-экшена Tom Clancy’s Splinter Cell от канадской студии Ubisoft Toronto не показывался на публике уже без малого три года, и за кулисами, похоже, дела идут не очень гладко.

Портал Tech4Gamers обратил внимание, что на сайте Ubisoft появилась вакансия руководителя разработки Splinter Cell в составе Ubisoft Toronto. Никакими другими играми серии студия не занимается, поэтому, вероятно, речь идёт о ремейке.

После обнаружения Ubisoft сняла объявление, однако в Tech4Gamers успели сделать скриншот (см. изображение ниже). Специалист будет в ответе за все ключевые аспекты игры, включая непосредственно геймплей.

«Вы будете помогать с тем, чтобы все эти элементы были настроены на правильную частоту и образовывали отполированный, хардкорный стелс-опыт, который приглашает игроков и вознаграждает мастерство», — гласил текст вакансии.

Стоит отметить, что осенью 2022 года ремейк Splinter Cell уже оставался без руководителя разработки. Изначально у руля проекта стоял Дэвид Гривел (David Grivel), но он покинул Ubisoft.

Ремейк Tom Clancy’s Splinter Cell был подтверждён в декабре 2021 года. Игра создаётся с нуля на движке Snowdrop (Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws) и предложит нелинейные локации и переписанный «для современной аудитории» сюжет.

Splinter Cell вышла в ноябре 2002 года на Xbox, а впоследствии — на PC, PS2 и Nintendo GameCube. Игра повествует об оперативнике подразделения «Третий эшелон» Сэме Фишере, который должен предотвратить войну между США и Китаем.