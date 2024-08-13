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Tesla начнёт выпускать дополнительную тяговую батарею для Cybertruck в 2025 году

С учётом не только сохранения цен на высоком уровне, но и их дальнейшего увеличения, можно говорить о некотором промежуточном насыщении спроса на электрические пикапы Tesla Cybertruck, поскольку сейчас клиентам предлагаются только дорогие комплектации. Со следующего года для пикапа можно будет заказать дополнительный блок тяговых аккумуляторов, добавляющий 208 км к запасу хода.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Данный аксессуар рекламировался компанией Tesla изначально, но его до сих пор нельзя купить. Как выяснили представители Electrek, сейчас компания обещает наладить выпуск так называемого «удлинителя запаса хода» для Cybertruck с начала следующего года. Имеющее форму параллелепипеда устройство будет устанавливаться в кузове впритык к задней стенке кабины, сокращая доступное в грузовом отсеке пространство примерно на треть в длину. Стоимость опции достигнет $16 000.

Важно отметить, что пользователь не имеет права самостоятельно устанавливать или демонтировать такую дополнительную тяговую батарею. Этим должны заниматься только специалисты Tesla на фирменном сервисе. Во-первых, она достаточно крупная и тяжёлая, чтобы автовладелец мог манипулировать ею в домашних условиях. Во-вторых, надёжная фиксация тяжёлого аккумуляторного блока в кузове является важным условием обеспечения безопасности. Запас хода обычного двухмоторного варианта Cybertruck такая батарея увеличит с 544 до 752 км, в случае с трёхмоторным Cyberbeast запланировано увеличение с 512 до 704 км. Как отмечается, владельцы пикапов с таким аксессуаром могут пользоваться приоритетом в обслуживании на фирменных сервисах Tesla, если им потребуется установить его или демонтировать обратно.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания,
Теги: tesla, cybertruck, электромобиль, пикап
tesla, cybertruck, электромобиль, пикап
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