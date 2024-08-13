ПК-версию Red Dead Redemption подтвердил неожиданный источник — PS Store

Культовый ковбойский экшен с открытым миром Red Dead Redemption от Rockstar Games, похоже, всё-таки выйдет на ПК. Описание порта неожиданно появилось на странице игры в… цифровом магазине PlayStation Store.

Как подметил портал Gematsu, страница Red Dead Redemption для PS4 в PS Store недавно была дополнена (вероятно, по ошибке) информацией о неанонсированной ПК-версии боевика Rockstar.

«Переживите грандиозные приключения в стиле вестерн, которые определили целое поколение — впервые в истории теперь и на ПК», — гласит обновлённое описание Red Dead Redemption в PS Store.

На странице игры упоминается, что порт включает «все улучшения консольных версий 2023 года», а также апгрейды для ПК: поддержку высоких разрешений и частоты кадров, множественных экранов, других аксессуаров и пространственного объёмного звука.

Стоит отметить, что прошедшей весной датамайнер Tez2 уже находил аналогично сформулированную рекламу ПК-версии Red Dead Redemption в коде сайта Rockstar, однако официальный анонс порта до сих пор не прозвучал.

Вероятно, утечка из PS Store сигнализирует о близости презентации Red Dead Redemption для PC. Приурочить анонс могут к скорой годовщине упомянутых версий игры для PS4 и Nintendo Switch или, например, выставке gamescom 2024.

Red Dead Redemption вышла в мае 2010 года на PS3 и Xbox 360, а спустя 13 лет добралась до PS4 и Switch. Перевыпуск ($50) включал слегка подтянутую графику, аддон Undead Nightmare и поддержку русского языка, но не мультиплеер.