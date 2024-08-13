Google наладила выпуск Pixel 8 в Индии — незадолго до анонса его преемника

Google объявила о начале выпуска смартфонов Pixel 8 в Индии — без малого через десять месяцев после того, как сообщила о намерении сделать это. А уже в ближайшее время ожидается презентация смартфонов Pixel 9. Индийское производство пока ограничено моделью базового Pixel 8 и не включает Pixel 8 Pro и Pixel 8a.

В октябре минувшего года Google объявила о планах наладить сборку смартфонов линейки Pixel в Индии, чтобы расширить своё присутствие на индийском рынке смартфонов, втором по величине в мире после Китая — компания решила сделать ставку на растущий производственный потенциал Индии. Накануне Google сообщила, что с производственных линий в Индии начала сходить первая партия Pixel 8 местного производства. О своих местных производственных партнёрах компания не рассказала, но, по сведениям TechCrunch, Compal, мировой партнёр Google, с самого начала наладил контакт с индийской Dixon Technologies по вопросам локализации выпуска Pixel 8 в стране. Управляющий директор Dixon Атул Лалл (Atul B Lall) подтвердил факт партнёрства с Compal, но подробностей не привёл.

Внутренний спрос Индии на мобильные телефоны уже на 99,2 % удовлетворяется за счёт устройств местного производства, сообщил на минувшей неделе министр электроники и информационных технологий Индии Джитин Прасада (Jitin Prasada). В 2023–2024 финансовом году объём местного производства в стране составил $50 млрд — это рост на 8138 % по сравнению с $2,25 млрд, которые были в 2014–2015 финансовом году. Экспорт мобильных телефонов местного производства в 2014–2015 гг. был $186,54 млн, а в 2023–2024 гг. достиг $15,37 млрд. Производство в Индии наряду с Google уже наладили Apple и Samsung — свою продукцию они реализуют как в самой стране, так и на различных развивающихся рынках. Производства в Индии имеют также Xiaomi и Oppo для удовлетворения местного спроса, но доля их экспорта пока незначительна.

Сегодня Google, как ожидается, представит смартфоны серии Pixel 9, модель Pixel 9 Pro Fold и умные часы Pixel Watch 3. Компания также, вероятно, расскажет о новых возможностях ИИ Gemini для мобильных устройств.