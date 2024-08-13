Глава Gearbox встал на защиту провального фильма «Бордерлендс» и намекнул на Borderlands 4

Сооснователь и гендиректор Gearbox Рэнди Питчфорд (Randy Pitchford), защищая у себя в микроблоге вышедший на прошлой неделе комедийный кинобоевик «Бордерлендс» (Borderlands), обронил ещё один тизер Borderlands 4.

Напомним, «Бордерлендс» заслужил в основном негативные первые отзывы и 8 % на агрегаторе Rotten Tomatoes, а также продемонстрировал унизительный, по мнению Variety, старт в мировом прокате: $16,5 млн при бюджете в $145 млн.

Одним из самых активных защитников провального фильма предсказуемо оказался Питчфорд: «Я правда не думаю, что фильм "отвратный". Мне он очень понравился, и я рад, что он существует».

Нашёл Питчфорд и позитив в негативной реакции на ленту: «То есть то, что я и мои друзья делаем с играми Borderlands, вам нравится даже больше работы одних из самых известных и лучших актёров и постановщиков на планете».

«Я крайне польщён! Мы усердно работаем для вас над тем, что будет дальше…» — заверил Питчфорд. При этом слово for (для) в твите разработчик написал как four (четыре), явно намекая на неанонсированную Borderlands 4.

В недавнем интервью Питчфорд заявил, что в настоящее время «лучшая и самая большая команда [Gearbox] работает именно над тем, что наши фанаты хотят от нас», и пообещал не затягивать с официальным анонсом.

Последняя на данный момент номерная игра серии — Borderlands 3 — вышла в 2019 году и продалась в количестве свыше 20 млн копий. Самым успешным проектом во франшизе остаётся Borderlands 2 (2012) с 29 млн реализованных единиц.