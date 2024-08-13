Тайваньские предприятия Micron и Nanya остались без света — сохранность оборудования под вопросом

По данным тайваньских СМИ, на которые ссылается TrendForce, в этот вторник в районе 13:35 по местному времени на севере Тайваня произошёл сбой в системе энергоснабжения, от которого могли пострадать предприятия полупроводниковой отрасли, расположенные в регионе. От происшествия могло пострадать оборудование на фабриках Nanya и Micron по выпуску памяти.

Как сообщили тайваньские СМИ, на расположенных на севере Тайваня предприятиях Nanya Technology энергоснабжение отсутствовало на протяжении 20 минут, но для критических фаз производства была задействована система резервного электропитания. По этой причине участки фотолитографии и травления на этих предприятиях Nanya должны были минимально пострадать от отключения, а на не оснащённых такой системой участках производства пока ведётся оценка возможного ущерба.

Предприятие Micron Technology, как отмечают тайваньские источники, столкнулось с кратковременной просадкой напряжения, и пока есть основания надеяться, что его деятельность не была затронута инцидентом. Тем не менее, по некоторым слухам, у компании пострадали части оборудования для сухого травления и иммерсионной литографии.

В любом случае, даже если Nanya и Micron столкнулись с нарушением своих производственных процессов на севере Тайваня, имеющихся запасов готовой продукции должно хватить для бесперебойного снабжения клиентов компаний.