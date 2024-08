Google запускает голосовой чат Gemini Live для живых интеллектуальных бесед

На презентации Pixel 9 компания Google объявила о запуске нового режима голосового чата для Gemini под названием «Gemini Live». Эта функция во многом напоминает функцию голосового чата ChatGPT, предлагая на выбор несколько вариантов голосов и возможность вести разговор в естественной манере, включая прерывание ответов ИИ в любое время.

Как поясняет TheVerge, общение с Gemini Live может происходить в свободной форме, позволяя прерывать ответы на полуслове, приостанавливать разговор не нажимая никаких кнопок и возобновлять его позднее. Функция также работает в фоновом режиме и при заблокированном экране смартфона. Интересно, что о планах запуска Gemini Live компания Google впервые объявила на своей конференции разработчиков I/O ранее в этом году, где также было сказано, что «Live» сможет интерпретировать видео в режиме реального времени.

В дополнение к этому, Google представила 10 новых голосов для Gemini, которые пользователи смогут выбрать по своему усмотрению. Функция начала развёртываться сегодня на устройствах Android, пока только на английском языке, но нам обещают, что в ближайшие недели Gemini Live станет доступен на iOS и получит поддержку дополнительных языков.

Помимо Gemini Live, анонсированы и другие функции для ИИ-ассистента, в частности возможность анализировать контекст экрана пользователя, что напоминает функцию ИИ, анонсированную недавно Apple на мероприятии WWDC. После того как пользователь выберет опцию «Ask about this screen» (Спросить о том, что изображено на экране) или «Ask about this video» (Спросить, что показано на видео), Gemini сможет предоставить информацию, включая извлечение деталей, например, пунктов назначения из туристических видео, для добавления в Google Maps.

Отметим, что Gemini Live будет доступен пока только для подписчиков Gemini Advanced.