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Профсоюз Samsung объявил четырёхдневную забастовку

Профсоюз работников компании Samsung объявил о планах провести четырёхдневную забастовку, направленную на усиление давления на руководство компании с целью повышения заработной платы и выплаты дополнительных премий.

Источник изображения: Yonhap

Источник изображения: Yonhap

По сообщению издания Yonhap News Agency, национальный профсоюз Samsung Electronics (NSEU) — крупнейший профсоюз южнокорейского технологического гиганта, сообщил о своём намерении провести забастовку с 15 по 18 августа. Бастующим членам профсоюза дано указание отказаться от работы в День освобождения и независимости Кореи, начиная с четверга и работать посменно до воскресенья.

С января этого года профсоюз и руководство компании провели несколько раундов переговоров, но не смогли преодолеть разногласия по вопросам повышения заработной платы, системы отпусков и бонусов. В настоящий момент NSEU, представляющий интересы 31 000 работников, что составляет около 24 % от 125 000 сотрудников компании, находится в состоянии полномасштабной забастовки уже с 8 июля.

Профсоюз требует повышения базовой заработной платы на 5,6 % для всех её членов, гарантированного выходного дня в день основания профсоюза и компенсации экономических потерь, вызванных забастовкой. Руководство Samsung, в свою очередь, предложило повышение заработной платы только на 5,1 %, подчёркивая свою приверженность построению взаимовыгодных отношений с профсоюзом.

Напомним, ранее в этом месяце члены профсоюза вернулись к работе после 25-дневной забастовки и пообещали перейти к «долгосрочному плану», включающему проведение «молниеносных» забастовок.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, разработка и производство электроники,
Теги: samsung, samsung electronics, забастовка, профсоюз
samsung, samsung electronics, забастовка, профсоюз
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