Zeekr приступила к поставкам электромобилей с LFP-батареей, заряжающейся на 80 % за 10 минут

Принадлежащая китайской Geely марка Zeekr в декабре прошлого года представила тяговую батарею Golden Battery, которая по своему химическому составу повторяла разработанную BYD передовую Blade Battery. Второе поколение батареи Zeekr способно увеличивать заряд с 10 до 80 % за 10,5 минуты, и оно уже доступно покупателям обновлённого электрического седана Zeekr 007.

Сегодня компания начала принимать заказы на обновлённые Zeekr 001 и 007 следующего модельного года. Был пересмотрен ассортимент комплектаций, обе машины получили в большинстве из них более продвинутый автопилот SEA Intelligent Driving 2.0 на базе лидаров и пары процессоров Nvidia Orin X. Самое главное, что обновлённый седан Zeekr 007 в старших комплектациях начал оснащаться передовой тяговой батареей Golden Battery, которая в сочетании с напряжением бортовой сети 800 В способна восполнять заряд с 10 до 80 % за 10 с половиной минут. Этого должно быть достаточно для преодоления дистанции в 482 км по циклу CLTC.

Как поясняет CnEVPost, пяти минут зарядки достаточно для восполнения 265 км запаса хода по условному циклу CLTC, а за 15 минут можно восполнить запас хода на 582 км. В целом, оснащаемые такой батареей ёмкостью 75 кВт‧ч седаны Zeekr 007 способны преодолевать без подзарядки 688 км по циклу CLTC. Новая батарея по скорости зарядки даже превосходит более дорогие трёхкомпонентные аккумуляторы, сочетающие в своём составе никель, марганец и кобальт. Второе поколение Golden Battery заряжается на 30 % быстрее, чем батарея первого поколения, которая за 15 минут зарядки набирала запас хода не более 500 км. По словам Zeekr, данная тяговая батарея является рекордсменом по скорости зарядки среди всех выпускаемых серийно. Обновлённому Zeekr 001 новые батареи пока не достались.