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Китайский ИИ-пузырь сдувается: за последние 600 дней в стране закрылись 80 тысяч ИИ-стартапов

Коррекция американского фондового рынка, которая наблюдалась в начале месяца, заставила многих инвесторов задуматься, насколько эффективно сфера искусственного интеллекта способна возвращать вкладываемые в неё денежные средства. Статистика китайского сегмента стартапов показывает, что за предыдущие 600 дней закрылись почти 80 000 молодых компаний, связанных со сферой искусственного интеллекта.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

Такие данные приводит Commercial Times со ссылкой на китайское издание TMTPost. Если быть точнее, после выхода нашумевшего чат-бота ChatGPT в конце ноября 2022 года и до 29 июля текущего года включительно, в Китае из 878 000 зарегистрированных компаний, так или иначе связанных с темой искусственного интеллекта, были закрыты 78 612 штук. По сути, из общего числа прошедших регистрацию в Китае за указанный период ИИ-стартапов закрылись примерно 8,9 %.

По мнению экспертов, столь высокий отток компаний с китайского рынка технологий искусственного интеллекта вызван не только ухудшением экономической ситуации, но и высоким порогом входа, поскольку инновационная деятельность в этой сфере требует колоссальных инвестиций. Объёмы венчурного финансирования в целом в Китае за это время сократились, так что это не только проблема сегмента искусственного интеллекта как такового.

За последние десять лет в КНР покинули рынок около 353 000 компаний, связанных с темой ИИ. Из них примерно 200 000 ушли с рынка за последние три года. Впрочем, наблюдается и стабильный приток участников в этот сегмент. С начала года до 7 августа в этой сфере были зарегистрированы 300 700 новых организаций, а общее количество действующих участников рынка в Китае достигает 1 804 300 компаний. Промышленных масштабов в своей деятельности достигли более 4500 организаций. Они эксплуатируют более 180 больших языковых моделей, которые связаны с предоставлением общественных услуг, а совокупная пользовательская база этих систем превышает 564 млн человек. Участники китайской ИИ-отрасли уже призывают соотечественников к консолидации с целью более разумного расходования средств и достижения скорейшего прогресса.

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Рубрики: Новости Software, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: китай, стартапы, ии, аналитика
китай, стартапы, ии, аналитика
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