Китайский ИИ-пузырь сдувается: за последние 600 дней в стране закрылись 80 тысяч ИИ-стартапов

Коррекция американского фондового рынка, которая наблюдалась в начале месяца, заставила многих инвесторов задуматься, насколько эффективно сфера искусственного интеллекта способна возвращать вкладываемые в неё денежные средства. Статистика китайского сегмента стартапов показывает, что за предыдущие 600 дней закрылись почти 80 000 молодых компаний, связанных со сферой искусственного интеллекта.

Такие данные приводит Commercial Times со ссылкой на китайское издание TMTPost. Если быть точнее, после выхода нашумевшего чат-бота ChatGPT в конце ноября 2022 года и до 29 июля текущего года включительно, в Китае из 878 000 зарегистрированных компаний, так или иначе связанных с темой искусственного интеллекта, были закрыты 78 612 штук. По сути, из общего числа прошедших регистрацию в Китае за указанный период ИИ-стартапов закрылись примерно 8,9 %.

По мнению экспертов, столь высокий отток компаний с китайского рынка технологий искусственного интеллекта вызван не только ухудшением экономической ситуации, но и высоким порогом входа, поскольку инновационная деятельность в этой сфере требует колоссальных инвестиций. Объёмы венчурного финансирования в целом в Китае за это время сократились, так что это не только проблема сегмента искусственного интеллекта как такового.

За последние десять лет в КНР покинули рынок около 353 000 компаний, связанных с темой ИИ. Из них примерно 200 000 ушли с рынка за последние три года. Впрочем, наблюдается и стабильный приток участников в этот сегмент. С начала года до 7 августа в этой сфере были зарегистрированы 300 700 новых организаций, а общее количество действующих участников рынка в Китае достигает 1 804 300 компаний. Промышленных масштабов в своей деятельности достигли более 4500 организаций. Они эксплуатируют более 180 больших языковых моделей, которые связаны с предоставлением общественных услуг, а совокупная пользовательская база этих систем превышает 564 млн человек. Участники китайской ИИ-отрасли уже призывают соотечественников к консолидации с целью более разумного расходования средств и достижения скорейшего прогресса.