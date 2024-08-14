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Художники одержали важную победу в деле об авторских правах против Stability AI и Midjourney

Группа художников, которая объединилась в коллективном иске против разработчиков наиболее популярных моделей искусственного интеллекта для генерации изображений, устроила празднование по случаю того, что судья дал ход этому делу и санкционировал раскрытие информации.

Источник изображения: Alexandra_Koch / pixabay.com

Источник изображения: Alexandra_Koch / pixabay.com

Ответчиками по делу выступают создатели сервисов Midjourney, Runway, Stability AI и DeviantArt — по версии истцов, разработчики систем на основе модели Stable Diffusion использовали их защищённые авторским правом работы для обучения ИИ. Судья Северного окружного суда Калифорнии Уильям Оррик (William H. Orrick), курирующий Сан-Франциско, где располагаются многие крупнейшие разработчики систем ИИ, пока не вынес окончательного решения по делу, но счёл, что предъявленных ответчикам обвинений достаточно, чтобы дело перешло к стадии раскрытия информации. Это значит, что представляющие истцов юристы могут изучить документы компаний — разработчиков генераторов изображений с ИИ; огласке будут преданы подробности о массивах обучающих данных, механизмах и внутренней работе систем.

Модель Stable Diffusion предположительно обучалась на наборе данных LAION-5B из 5 млрд изображений, который был опубликован в 2022 году. Но, как отмечается в деле, эта база содержала только URL-адреса, то есть ссылки на изображения, а также их текстовые описания, то есть компаниям приходилось самостоятельно собирать эти изображения.

Основанные на Stable Diffusion модели используют в работе механизм «CLIP-guided diffusion», помогающий им при генерации изображений отталкиваться от пользовательских запросов, которые могут включать имена художников. Метод CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training) разработала и ещё в 2021 году опубликовала компания OpenAI — более чем за год до выпуска ChatGPT. Модель OpenAI CLIP способна работать как база данных по фирменному стилю, и если при обучении схожей с ней модели Midjourney использовались имена художников и их работы с сопоставленными с ними описаниями, то этот факт может представлять собой нарушение авторских прав.

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Рубрики: Новости Software, Графические редакторы, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: ии, генератор изображений, судебные разбирательства
ии, генератор изображений, судебные разбирательства
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