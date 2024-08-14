Ремейк ужастика Until Dawn получил дату выхода — новый трейлер показал разницу с классической версией

Издательство Sony Interactive Entertainment и разработчики из британской студии Ballistic Moon официально объявили дату выхода своего ремейка интерактивного фильма ужасов Until Dawn.

Напомним, Until Dawn (новая версия называется так же, как и оригинальная) была представлена в рамках февральской трансляции State of Play и ожидалась к релизу на протяжении осени текущего года.

Как стало известно, улучшенная Until Dawn поступит в продажу 4 октября для PC (Steam, Epic Games Store) и PS5. Стоимость новой версии не уточняется, но предзаказы откроются 21 августа.

Анонс даты выхода обновлённой Until Dawn сопровождался двухминутным геймплейным трейлером, в котором, помимо прочего, сравниваются одни и те же сцены из оригинальной игры и ремейка.

Обновлённая Until Dawn создаётся на движке Unreal Engine 5 с нуля. Ballistic Moon полностью переработала освещение, внедрила трассировку лучей и симуляцию жидкостей (крови), улучшила модели, текстуры, материалы и анимации.

Обещают комбинацию фиксированной и заплечной камеры (вид от третьего лица), переработанный пролог, новые коллекционные предметы, настройки доступности и полный перевод на русский. Привязка аккаунта PSN на ПК обязательна.

Оригинальная Until Dawn вышла в 2015 году на PS5. Игра рассказывает о группе подростков, вернувшихся в горную хижину, где год назад исчезли двое их друзей. От решений геймера зависит судьба всех восьмерых центральных героев.