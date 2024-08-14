Вышли обзоры Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X — прироста производительности почти нет

Завтра начнутся продажи старших моделей настольных процессоров новой серии Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5 — Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X. Как и в случае с выпущенными до этого младшими Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X, AMD разрешила профильной прессе и блогерам опубликовать обзоры новых чипов за день до старта их реализации. Краткие выводы: c одной стороны, старшие чипы предлагают самую высокую однопоточную и многопоточную производительность в творческих приложениях, но для игр есть варианты побыстрее и подешевле.

По данным портала TechPowerUp, флагманский Ryzen 9 9950X стоимостью $650 показал в тестах в приложениях самые высокие результаты среди всех участвовавших процессоров. Чип имеет на борту 16 ядер Zen 5 с поддержкой 32 виртуальных потоков, обладающих базовой частотой 4,3 ГГц и максимальной частотой 5,7 ГГц. Процессор получил 64 Мбайт кеш-памяти L3 и обладает заявленным показателем TDP 170 Вт, как у предшественника Ryzen 9 7950X. Максимальное энергопотребление (PPT) составляет 225 Вт.

В свою очередь модель Ryzen 9 9900X имеет 12 ядер Zen 5 с поддержкой 24 виртуальных потоков, обладающих базовой частотой 4,4 ГГц и максимальной частотой 5,6 ГГц. Он тоже получил 64 Мбайт кеш-памяти L3, однако его показатель TDP заявлен на уровне 120 Вт, что на 50 Вт меньше, чем у предшественника Ryzen 9 7900X. Максимальное энергопотребление нового чипа (показатель PPT) источник не сообщает. Также в составе Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X присутствуют два ядра (2 CU) встроенной графики на архитектуре RDNA 2, работающие с частотой 2,2 ГГц. «Встройка» поддерживает кодирование H.265 и H.264, декодирование AV1, VP9, H.265 и H.264, но в целом предназначена для одной цели — возможности запуска ПК без дискретной видеокарты. Одной из основных особенностей новой серии процессоров Ryzen 9000 является поддержка набора инструкций AVX-512 с полным 512-битным каналом передачи данных.

В 49 тестах в приложениях, проведённых порталом TechPoweUp, Ryzen 9 9950X установил своего рода рекорд. Он оказался всего на 3,4 % быстрее Ryzen 9 7950X предыдущего поколения, но этого хватило, чтобы новый чип занял вершину рейтинга производительности в рабочих нагрузках. Он обогнал даже Core i9-14900K.

В свою очередь Ryzen 9 9900X по итогам тех же 49 тестов оказался в среднем на 4,4 % лучше предшественника Ryzen 9 7900X. Он быстрее Core i7-14700K (примерно на 1 %), но учитывая разницу в стоимости этих процессоров (Core i7-14700K дешевле Ryzen 9 9900X на $120), выбор в пользу Ryzen 9 9900X сомнителен. Более того, добавив всего $20 к цене Ryzen 9 9900X, которая составляет $500, можно купить Ryzen 9 7950X, у которого на четыре ядра больше и, соответственно, выше многопоточная производительность.

В играх ситуация драматичнее. Проблема заключается в том, что предыдущая серия процессоров Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4 и особенно её ветка моделей X3D с дополнительной кеш-памятью 3D V-Cache действительно получилась очень быстрой. В игровых тестах Ryzen 9 9950X чуть быстрее предшественников без приставки X3D. Однако более дешёвый 8-ядерный Ryzen 7 7800X3D с архитектурой Zen 4 оказывается в играх на 7,5 % производительнее. Кроме того, новый 16-ядерник AMD в среднем на 2,8 % медленнее модели Ryzen 9 7950X3D. Также новый флагман AMD уступает несколько процентов по показателю игрового быстродействия более дешёвому Core i9-14900K. Любопытно, что разница в производительности в играх в разрешении 1080p между 16-ядерным Ryzen 9 9950X и шестиядерным Ryzen 5 9600X составляет в среднем всего 1 % (данные тестов TechPowerUp).

Та же ситуация наблюдается и с Ryzen 9 9900X. В играх он всего на 2 % быстрее модели Ryzen 9 7900X, но при этом до 9 % медленнее Ryzen 7 7800X3D. Ryzen 9 9900X также уступает от 2 до 5 % старшим моделям Intel Raptor Lake и Raptor Lake Refresh (Core i7-13700K, Core i9-13900K, Core i7-14700K и Core i9-14900K). Разница в производительности между Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X в играх также гомеопатическая и составляет в лучшем случае всего пару процентов.

Игровые тесты

Не обошлось и без «танцев с бубном». Как пишет TechPowerUp, AMD обратилась к ним за два дня до публикации обзоров и сообщила, что «в процессорах Ryzen 9 9900X и 9950X реализована оптимизация технологии парковки ядер, использующая функцию Windows Game Mode, которая устанавливается вместе с драйвером AMD PPM Provisioning File Driver», поэтому для оптимальных результатов тестов «в Windows должна быть включена и обновлена из Microsoft Store до последней версии функция Xbox Game Bar», а схема электропитания в операционной системе должна быть выставлена на «Сбалансированную». При этом Windows иногда не применяет правильные настройки после установки нового процессора, «поэтому рекомендуется после установки нового CPU переустановить драйвер чипсета AMD». Но идеальным решением, конечно же, является свежая установка Windows. Ранее такие требования озвучивались только для процессоров Ryzen X3D, оснащённых двумя блоками CCD, чтобы игры в первую очередь использовали ядра с дополнительной кеш-памятью 3D V-Cache. У новых процессоров Zen 5 используется тот же механизм для улучшения распределения игровых потоков, вероятно, чтобы давать нагрузку на ядра с самыми высокими тактовыми частотами по умолчанию. Насколько велика разница в производительности вместе с включённой и отключённой функцией Xbox Game Bar неизвестно — тесты проводились с рекомендациями AMD. Обозреватель TechPowerUp считает, что разница будет незначительной, в пределах нескольких процентов, но он без зазрения совести ими бы пожертвовал в пользу отключения Game Bar.

Как и в случае с младшими моделями Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X обозреватели похвалили энергоэффективность старших моделей Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X. По данным TechPowerUp, среднее энергопотребление первого в тестах продуктивности составило 134,2 Вт, а второго — 112,5 Вт (в играх 102,5 и 99,5 Вт соответственно). У портала ComputerBase цифры получились чуть выше. В играх энергопотребление старшей модели составило 113 Вт, а младшей — 109 Вт соответственно.

Сама AMD рекомендует использовать для новых процессоров системы жидкостного охлаждения. Однако эффективные системы воздушного охлаждения тоже могут справиться с новинками. Но при разгоне без СЖО не обойтись, что можно отметить на графиках ниже.

Для тестов процессоров при стандартных настройках в TechPowerUp использовали воздушный суперкулер Noctua D15. Под нагрузкой температура нового флагманского чипа AMD составила 81,6 градусов, а в играх — 71,1 градуса Цельсия. У Ryzen 9 9900X в рабочих нагрузках температура достигла 71 градуса, а в играх составила 65,7 градуса Цельсия. В целом новые чипы холоднее предшественников. При стандартных настройках использование СЖО привело к снижению температуры ещё на несколько градусов. Однако в разгоне тяжко может быть даже ей. Сама AMD говорила, что снизила тепловыделение Ryzen 9000 на 15 % (в среднем на 7 градусов Цельсия) за счёт оптимизации расположения аппаратных блоков, а также более удачного расположения термодатчика. Никаких значительных изменений в теплораспределительных крышках процессоров и термоинтерфейсе между крышкой и кристаллами чипов не проводилось.

Обозреватели сходятся во мнении, что хотя процессоры Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X получились интересными, особенно с точки зрения производительности в ресурсоёмких приложениях, конкуренции в игровом сегменте у них будет предостаточно. Например, вместо того же Ryzen 9 9950X для игр будет разумнее приобрести Ryzen 7 7800X3D, Core i7-13700K, Ryzen 5 9600X или Ryzen 7 5800X3D, сэкономив на их покупке до $300, которые можно будет вложить в более производительную видеокарту. Это гарантированно даст более ощутимую прибавку в количестве кадров в секунду.