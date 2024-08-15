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Apple разрабатывает роботизированную руку со встроенным iPad — проект получил высокий приоритет

Компания Apple в поисках новых источников дохода продолжает разработку дорогостоящего настольного домашнего устройства, сочетающего в себе дисплей, похожий на iPad, и роботизированную конечность, утверждает журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), ссылаясь на свои источники.

Источник изображения: Amin Zabardast / unsplash.com

Источник изображения: Amin Zabardast / unsplash.com

Отмечается, что над созданием роборуки работает команда из нескольких сотен человек. Руководит разработкой ветеран компании Кевин Линч (Kevin Lynch). Он занимает должность вице-президента по технологиям, курировал разработку беспилотного автомобиля Apple и до недавнего времени управлял созданием программного обеспечения, отвечающего за мониторинг показателей здоровья в умных часах Apple Watch. В разработке роборуки также принимает участие команда инженеров по аппаратному обеспечению. Её возглавляет Мэтт Костелло (Matt Costello), который до этого возглавлял разработку умных колонок HomePod.

По данным Гурмана, устройство должно стать командным центром умного дома. Кроме того, оно сможет использоваться для видеоконференций и дистанционного управления средствами обеспечения безопасности дома. Устройство, которое источники Гурмана описывают, как робота с поворачивающимся на 360 градусов экраном, призвано стать более продвинутой альтернативой таким домашним продуктам, как смарт-дисплей Echo Show 10 от Amazon и снятый с производства смарт-экран Portal от Meta.

По информации источников Гурмана, Apple одобрила проект ещё в 2022 году, однако к активной фазе разработки команда приступила лишь несколько месяцев назад. Предполагается, что устройство будет выпущено на рынок в 2026 или 2027 годах. Сейчас Apple ищет способы снизить его стоимость до $1000. Однако до релиза устройства планы компании могут поменяться.

Официальный представитель Apple в разговоре с Гурманом отказался от комментариев по поводу нового продукта. Гурман отмечает, что команда промышленного дизайна Apple многие годы изучает концепции настольных роботов, но в компании не было единого мнения о том, стоит ли двигаться дальше в этом направлении.

Гурман также заявляет, что Apple работает над очками дополненной реальности и исследует возможности выпуска менее амбициозных носимых устройств, таких как умные очки, которые могли бы стать конкурентом смарт-очков Ray-Ban Meta. Сама Meta называет умные очки Ray-Ban революционным продуктом, однако они не предлагают настоящий опыт использования дополненной реальности, а позволяют лишь совершать звонки и записывать видео.

Журналист также утверждает, что Apple рассматривает вопрос создания версии наушников AirPods, оснащённых встроенными камерами, вероятно, для оценки окружающего пространства и настройки звука соответствующим образом за счёт неких умных алгоритмов. Также компания продолжает работу на складывающимся планшетом iPad, появление которого на рынке не стоит ждать как минимум до 2027–2028 годов.

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Рубрики: Новости Hardware, мир роботехники, слухи,
Теги: apple, робот, слухи, робототехника
apple, робот, слухи, робототехника
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