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Cisco второй раз за год объявила о массовых сокращениях персонала

Выручка компании Cisco, выпускающей оборудование для телекоммуникационного сектора, снижается уже три квартала подряд, и впервые с 2020 года по итогам текущего фискального года она столкнётся с годовым снижением выручки. В феврале Cisco уже объявляла о сокращении персонала на 5 %, а в ближайшие пару кварталов она сократит численность сотрудников ещё на 7 %.

Источник изображения: Cisco

Источник изображения: Cisco

Об этом стало известно по итогам квартального отчётного мероприятия Cisco, как отмечает ресурс CNBC. В календаре компании 27 июля завершился четвёртый квартал 2024 фискального года. Выручка за период сократилась на 10 % до $13,64 млрд, оказавшись выше ожиданий аналитиков. Годовая выручка в целом сократилась впервые с 2020 года. В наступившем фискальном квартале компания также рассчитывает на снижение выручки с $14,7 до $13,75 млрд по середине диапазона. Впрочем, поскольку аналитики рассчитывали на снижение до $13,7 млрд, собственный прогноз Cisco оказался выше их ожиданий.

На протяжении предыдущих нескольких кварталов, по словам руководства Cisco, выручка сокращалась по причине наличия у клиентов достаточных запасов оборудования этой марки, которое было закуплено ранее. Непосредственно в сегменте сетевого оборудования выручка компании в прошлом квартале просела на 28 % до $6,8 млрд, а вот в сегменте систем безопасности она выросла на 81 % до $1,8 млрд. Чистая прибыль компании за период сократилась на 45 % до $2,2 млрд в годовом сравнении.

Предстоящие сокращения персонала потребуют от Cisco списания около $1 млрд в совокупности, причём убытки в размере от $700 до $800 млн будут признаны в текущем квартале, а оставшаяся часть суммы — в течение 2025 фискального года, который уже начался. В конце 2023 фискального года штат Cisco насчитывал 84 900 человек, в феврале компания объявила о намерениях сократить 5 % сотрудников, теперь ей предстоит уменьшить численность персонала ещё на 7 %. Выход квартальной отчётности с более благоприятными прогнозами по динамике выручки вызвал рост курса акций Cisco на 5 % после закрытия торгов в США.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: cisco, финансы, сокращения, аналитика
cisco, финансы, сокращения, аналитика
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