«Самая ожидаемая игра следующего года»: 20 минут геймплея Skyblivion заворожили фанатов The Elder Scrolls IV: Oblivion

Команда моддеров из TESRenewal опубликовала продолжительный геймплейный ролик Skyblivion — неофициального ремейка ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке The Elder Scrolls V: Skyrim.

Новая демонстрация Skyblivion растянулась почти на 20 минут и включает взгляд на актуальную сборку. Разработчики показали прохождение квестов «Пальцы горы» (в двух частях) и «Смертельно опасное поле».

Оба задания можно взять в Корроле и выполнить неподалёку от города. Сюжет «Пальцев горы» крутится вокруг одноимённой книги, а «Смертельно опасное поле» предлагает помочь фермерам справиться с нападением гоблинов.

В «Пальцах горы» разработчики поддержали сначала Гильдию магов, а затем Ирану, а в «Смертельно опасном поле» продемонстрировали исходы квеста в зависимости от судьбы защитников фермы.

Фанаты остались в восторге от новой демонстрации Skyblivion. В комментариях на YouTube поклонники возлагают на проект большие надежды. «Самая ожидаемая игра следующего года для меня», — признался блогер Max Derrat.

TESRenewal планирует выпустить Skyblivion в 2025 году. В описании к видео разработчики сообщают, что по мере приближения к релизу всё больше переключаются на доработку и полировку локаций.

Skyblivion в разработке с 2012 года (полноценное производство стартовало в 2016-м). Мод будет бесплатным, однако для игры понадобятся легальные копии и Oblivion (со всеми дополнениями), и Skyrim (обычная версия или Special Edition).