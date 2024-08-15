Microsoft добавила в Windows аналог AirDrop для обмена файлами между ПК и Android-смартфоном

Microsoft старается не отставать от Apple в плане функциональности своей операционной системы, но на компьютерах с macOS всё ещё есть функции, которых нет на устройствах с Windows. В скором времени на одну такую функцию станет меньше, поскольку Microsoft добавила в Windows аналог AirDrop для быстрого обмена файлами между ПК и мобильными устройствами пользователя.

Согласно имеющимся данным, в Windows 11 и Windows 10 появился инструмент, который работает аналогично AirDrop на устройствах Apple. Это также подтверждается появлением посвящённой новой функции страницы на сайте Microsoft. Как и следовало ожидать, инструмент передачи файлов между Android и Windows работает через приложение Phone Link.

После синхронизации устройств будет достаточно кликнуть правой кнопкой мыши по файлу, который нужно отправить на смартфон, выбрать в появившемся меню опцию «Поделиться» и затем выбрать Phone Link. После этого выбранный пользователем файл будет передан на синхронизированное с ПК мобильное устройство. При этом на смартфоне не нужно будет давать дополнительное разрешение на приём данных с компьютера, что логично, поскольку предварительно уже был пройден процесс синхронизации через Phone Link.

Что касается системных требований, то передавать файлы между ПК и Android-смартфоном можно при наличии Windows 10 с обновлениями от мая 2019 года или более поздней версии, а также Windows 11. Кроме того, у пользователя должно быть мобильное устройство с Android 9.0 или более поздней версии, а также приложение Link to Windows 1.24032.518.0 или более поздней версии. На компьютере должно быть установлено приложение Link Phone 1.24032.156.0 или более поздней версии.

В настоящее время передача файлов между ПК и Android-смартфоном тестируется участниками программы предварительной оценки на канале Release Preview. Это может означать, что функция близка к масштабному распространению, но, когда это произойдёт, пока неизвестно.